В Україну екстрадували екс-керівника великого агрохолдингу: в чому його звинувачують

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Громадянина України, якого розшукували за шахрайство, що спричинило збитки у майже 800 мільйонів гривень, екстрадували з Швейцарії.

Про це повідомляє Генеральна прокуратура України.

"Завершена процедура екстрадиції з Швейцарської Конфедерації в Україну громадянина, який розшукувався за вчинення шахрайства в особливо великих розмірах, що спричинило матеріальних збитків на загальну суму 799 млн 300 тисяч гривень", - йдеться у повідомленні прес-служби.

Громадянина прийняли українські правоохоронці та передали органу досудового розслідування.

Втім, Генпрокуратура не називає прізвище екстрадованого українця.

Заступник генпрокурора України Євген Єнін на власній сторінці у Facebook уточнив, що мова йде про колишнього керівника одного з найбільших українських агрохолдингів.

"Сьогодні зі Швейцарії до України передано екс-очільника одного з найбільших агрохолдингів, розшукуваного за вчинення шахрайства в особливо великих розмірах - близько 800 мільйонів гривень", - написав чиновник.

Він стверджує, що екстрадиція ускладнювалася протидією зацікавлених осіб не тільки у швейцарській, а й в українській правоохоронній та судовій системах.

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