За що у Чехії затримували депутата від "Радикальної партії"

Копирайт изображения UKRINFORM

Чеські правоохоронці затримали депутата Верховної Ради від "Радикальної партії" Андрія Лозового за спробу розрахуватись фальшивими грошима.

Про це повідомив у Facebook голова фракції "Радикальної партії" Олег Ляшко: "У Празі під час вильоту на Київ поліція затримала Андрія Лозового".

Пан Ляшко повідомив, що "в аеропорту він (Андрій Лозовий) купляв подарунок мамі, але євро, якими він хотів розрахуватися, виявилися фальшивими".

За чеським законодавством, спроба видати фальшиві гроші за справжні та пустити їх в обіг є карним злочином.

За нього передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Пан Ляшко повідомив також, що кошти міняв помічник народного депутата у Києві.

"Валютних кидал зараз вже шукає наша поліція, бо "обмінник" зник", - написав лідер "Радикальної партії".

Копирайт изображения UNIAN

Дещо пізніше сам Андрій Лозовий написав у своєму Facebook, що його арештували, коли він хотів "купити в duty free подарунок мамі, Оксані Лозовій і виявилося, що гроші - фальшиві".

"Зняли з літака. Як в кіно", - описав ситуацію народний депутат.

Він додав, що поліція протримала його у відділку 8 годин.

"Зрештою, розібралися, що я не скоїв злочин, а навпаки - став жертвою шахраїв, тому в провадженні чеської поліції я проходжу як потерпілий".

Хочете отримувати найцікавіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.