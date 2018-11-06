За що у Чехії затримували депутата від "Радикальної партії"
Чеські правоохоронці затримали депутата Верховної Ради від "Радикальної партії" Андрія Лозового за спробу розрахуватись фальшивими грошима.
Про це повідомив у Facebook голова фракції "Радикальної партії" Олег Ляшко: "У Празі під час вильоту на Київ поліція затримала Андрія Лозового".
Пан Ляшко повідомив, що "в аеропорту він (Андрій Лозовий) купляв подарунок мамі, але євро, якими він хотів розрахуватися, виявилися фальшивими".
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За чеським законодавством, спроба видати фальшиві гроші за справжні та пустити їх в обіг є карним злочином.
За нього передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.
Пан Ляшко повідомив також, що кошти міняв помічник народного депутата у Києві.
"Валютних кидал зараз вже шукає наша поліція, бо "обмінник" зник", - написав лідер "Радикальної партії".
Дещо пізніше сам Андрій Лозовий написав у своєму Facebook, що його арештували, коли він хотів "купити в duty free подарунок мамі, Оксані Лозовій і виявилося, що гроші - фальшиві".
"Зняли з літака. Як в кіно", - описав ситуацію народний депутат.
Він додав, що поліція протримала його у відділку 8 годин.
"Зрештою, розібралися, що я не скоїв злочин, а навпаки - став жертвою шахраїв, тому в провадженні чеської поліції я проходжу як потерпілий".
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