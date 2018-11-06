У Японії новий пік дитячих самогубств

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Кількість дитячих самогубств у Японії - найвища за останні 30 років, кажуть в Міністерстві освіти країни.

У 2016-2017 фінансовому році 250 дітей, починаючи від початкової школи і закінчуючи старшими класами, вкоротили собі віку.

Ця цифра у п'ять разів більша у порівнянні з минулим роком і найвища з 1986 року.

Проблеми, на які скаржаться діти, пов'язані з цькуванням, сімейними проблемами та страхами щодо їхнього майбутнього.

Щоправда, школи стверджують, що причини, які стоять за 140 випадками суїцидів, невідомі, оскільки учні не залишили передсмертної записки.

Більшість із тих, хто наклав на себе руки, ходили до старших класів, де японські учні, як правило, навчаються до 18-річного віку.

У доповіді, опублікованій урядом Японії в 2015 році, привели дані про самогубства дітей в країні у 1972-2013 роках.

Доповідь виявила, що пік самогубств припадає на другий триместр навчання, який в цій країні починається 1 вересня.

Японія мала один з найвищих показників самогубств у світі у 2015 році. Втім, після того як ввели запобіжні заходи, цифри знизились, зазначає Всесвітня організація охорони здоров'я.

Після піку суїцидів, кількість яких у 2003 році сягнула 34,5 тис., у 2017 році кількість тих, хто вкоротив собі віку, впала до приблизно 21 тис., кажуть у поліції.

Проте рівень самогубств серед дітей залишається відносно високим, тому це досі головна причина смерті серед молоді в країні.

"Кількість самогубств серед учнів залишається високою, і це тривожна проблема, яку треба вирішувати", - каже офіційний представник Міністерства освіти Японії Норіякі Кітазакі, коментуючи останні дані.

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