У Японії новий пік дитячих самогубств
Кількість дитячих самогубств у Японії - найвища за останні 30 років, кажуть в Міністерстві освіти країни.
У 2016-2017 фінансовому році 250 дітей, починаючи від початкової школи і закінчуючи старшими класами, вкоротили собі віку.
Ця цифра у п'ять разів більша у порівнянні з минулим роком і найвища з 1986 року.
Проблеми, на які скаржаться діти, пов'язані з цькуванням, сімейними проблемами та страхами щодо їхнього майбутнього.
Щоправда, школи стверджують, що причини, які стоять за 140 випадками суїцидів, невідомі, оскільки учні не залишили передсмертної записки.
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Більшість із тих, хто наклав на себе руки, ходили до старших класів, де японські учні, як правило, навчаються до 18-річного віку.
У доповіді, опублікованій урядом Японії в 2015 році, привели дані про самогубства дітей в країні у 1972-2013 роках.
Доповідь виявила, що пік самогубств припадає на другий триместр навчання, який в цій країні починається 1 вересня.
Японія мала один з найвищих показників самогубств у світі у 2015 році. Втім, після того як ввели запобіжні заходи, цифри знизились, зазначає Всесвітня організація охорони здоров'я.
Після піку суїцидів, кількість яких у 2003 році сягнула 34,5 тис., у 2017 році кількість тих, хто вкоротив собі віку, впала до приблизно 21 тис., кажуть у поліції.
Проте рівень самогубств серед дітей залишається відносно високим, тому це досі головна причина смерті серед молоді в країні.
"Кількість самогубств серед учнів залишається високою, і це тривожна проблема, яку треба вирішувати", - каже офіційний представник Міністерства освіти Японії Норіякі Кітазакі, коментуючи останні дані.
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