Рада проведе власне розслідування справи Гандзюк: що це означає

Копирайт изображения UNIAN Image caption Група народних депутатів раніше закликала створити тимчасову слідчу комісію для розслідування нападів на активістів

Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісію для розслідування інформації про напади на херсонську активістку Катерину Гандзюк та інших активістів.

За таку постанову проголосувало 259 депутатів.

ТСК має перевірити відомості щодо нападу на Гандзюк, яка померла у неділю в лікарні після того, як три місяці тому її облили кислотою.

Комісія також має перевірити відомості про напади на інших активістів та перевірити хід розслідування правоохоронними органами цих нападів.

Крім того, ТСК має ініціювати питання про притягнення винних до відповідальності.

До комісії увійде 18 людей. Її головою призначили позафракційного нардепа Борислава Березу.

Комісію створюють на три місяці. До закінчення цього терміну ТСК має відзвітувати перед парламентом.

Спікер парламенту Андрій Парубій підкреслив, що проект постанови схвалили голови всіх фракцій, крім "Радикальної партії".

"Ця комісія має співпрацювати і показати, чи дійсно розслідують вбивства і побиття активістів, чи це імітація", - заявив один з ініціаторів створення ТСК депутат Мустафа Найєм з трибуни.

Що таке ТСК та що вона може?

До комісії входять депутати, спеціальний прокурор і спеціальні слідчі.

Отримавши висновки ТСК, Рада може взяти їх до відома, припинити чи продовжити роботу комісії за потреби, а також направити висновки ТСК для вивчення і реагування до Генпрокуратури, президента, уряду чи інших органів.

Висновки і пропозиції слідчої комісії не є вирішальними для слідства і суду.

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Слідча комісія має право:

отримувати інформацію, документи, матеріали, що стосуються предмета розслідування, від відповідальних органів та організацій

ознайомлюватися з документами, що мають відношення до предмета розслідування, отримувати їхні копії

запрошувати посадових осіб, представників підприємств та організацій і окремих осіб для отримання показань чи пояснень з питань щодо яких проводиться розслідування слідчою комісією

залучати фахівців для роботи в комісії

призначати необхідні експертизи та запрошувати на засідання слідчої комісії експертів

залучати до участі в розслідуванні працівників органів прокуратури, СБУ, МВС та податкової.

За результатами проведеної роботи, ТСК звітує перед Верховною радою, яка може взяти до відома висновки, припинити чи продовжити роботу комісії за потреби, а також направити для вивчення і реагування до Генпрокуратури, президента, уряду чи інших відповідальних органів.

Висновки і пропозиції слідчої комісії не є вирішальними для слідства і суду.

Справа Гандзюк

Напад на Катерину Гандзюк вчинили 31 липня - зловмисник облив її концентрованою сірчаною кислотою біля будинку, в якому вона жила.

Від опіків постраждало 30% тіла.

У справі Катерини Гандзюк поліція затримала п'ятьох підозрюваних. Серед них - організатор, співучасники, виконавець і водій.

Правоохоронці зазначають, що всі вони - колишні українські військові, які воювали на Донбасі.

Двоє - Сергій Торбін та Микита Грабчук - зараз перебувають під вартою. Решта - під домашнім арештом "завдяки співпраці зі слідством".

Імена замовників наразі невідомі.

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що під підозрою - 12 людей.

Юристи та активісти, які супроводжують справу Гандзюк, неодноразово звинувачували правоохоронні органи в зволіканні та неефективності.

В результаті у вівторок Луценко заявив, що подає у відставку, бо "не допустить двовладдя в країні".

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