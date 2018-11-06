"Блеф" чи "достойний крок"? Соцмережі про відставку Луценка

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У соцмережах жваво обговорюють крок генпрокурора Юрія Луценка, який у парламенті пообіцяв подати у відставку.

Луценко закликав президента та парламент розглянути його заяву до кінця тижня.

Таке рішення він пояснив ситуацією навколо розслідування нападу на активістку Катерину Гандзюк, яка померла в лікарні через три місяці після облиття кислотою.

Луценко заявив, що громадські активісти та деякі депутати, які критикують роботу правоохоронців, "бездоказово знищують правоохоронні органи".

Також він звинуватив громадськість у тому, що активісти "злили" інформацію про одного з підозрюваних, який, імовірно, пов'язаний із замовником нападу на Гандзюк.

"Блеф" і "цирковий номер"

Журналіст Крістіна Бердінскіх просить пояснити, що відбувається.

"Це була абсолютно несподівана для нас заява Генпрокурора. Й під час інших виступів фракція провела консультації. Й це було рейтингове голосування на прохання фракції. Це по суті було політичне голосування", - відповідає їй спікер Ірина Геращенко.

Деякі користувачі соцмереж називають заяву Луценка піаром.

"Юрій Луценко заявив, що подасть у відставку. Поб'ємося об заклад, що ВР не підтримає? Можу припустити, що це така гра: "Бачить бог, я хотів у відставку, але парламент мене не відпустив!", - іронізує журналістка Ірина Ромалійська.

Користувач Павло Ярмоленко називає заяву про відставку "блефом", оскільки, на його думку, заяву генпрокурора "ніхто не прийме".

"А от його слова про "піар на крові", які він вимовив раз 10 під час своєї промови, демонструють, навіщо він виступав. ... Цирковий номер від клоуна-генпрокурора вийшов непоганий, але блазню вже ніхто не вірить", - зазначає пан Ярмоленко.

Інші користувачі вважають, що крок Луценка - політичний.

"Його мотиви зрозумілі - хоче втекти з корабля, що тоне. Бачить, що Порошенко буде використовувати силовиків для переобрання. Хоче перебудуватися в новий проект на вибори", - пише депутат Сергій Лещенко.

Дехто ж жартує.

"Дурік" і "недоросль" у промові Луценка

Дехто з користувачів відверто не зрозумів емоційних висловів, які генпрокурор використав у своїй промові.

"Тільки що Луценко назвав одного з депутатів Самопомочі "дебілом". Я не уявляю іншої країни, де генпрокурор дозволяє собі таке. Чи може так поступати спецпрокурор Мюллер? Або італійський прокурор? Або польський?" - запитує депутат Сергій Лещенко.

"Достойний крок"

Втім, деякі користувачі підтримали генпрокурора.

Зокрема, журналістка Наталя Лігачова вважає, що рішення Луценка - достойний крок.

"В будь-якому випадку саме там мають чинити чиновники при втраті довіри громадянського суспільства. Навіть для того, щоб, можливо, відновити його згодом. Поважаю, навіть якщо це емоції", - написала вона в своєму Facebook.

"Заява Луценка про відставку - це останній з можливих способів сказати суспільству й політикуму: "Припиніть істерику!!!", - переконаний аналітик Володимир Горбач.

"Луценко був переконливий, його звинувачення щодо витоку інформації вражають і посилюють підозри, що це не просто вбивство порядної людини, це зброя проти України", - написав у Twitter депутат Олександр Бригинець.

Пропустити Twitter допис , автор: @bryhynets Луценко був переконливий, його звинувачення щодо витоку інформації вражають і посилюють підозри, що це не просто вбивство порядної людини, це зброя проти України.

Князев довів, що нацполіція спрацювала фахово.

СБУ законно відмовилося розкривати хід слідства щодо замовників. — Олександр Бригинець (@bryhynets) 6 листопада 2018 р.

"Все правильно зробив! У нормальних країнах після зашквара з родичами при владі політики й чиновники йдуть у відставку. І він ще розповідає про досягнення слідства, хоча ще три місяці тому називав обґрунтованими дії слідчих і звинувачення невинної людини", - пише читач BBC News Україна Юрій Шаповалов.

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