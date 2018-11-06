Чому Білл Гейтс вкладає гроші в унітази

Копирайт изображения AFP Image caption На презентації пан Гейтс використав склянку фекалій, аби розповісти про бактерії та хвороби, пов'язані з санітарією

Філантроп та мільярдер, засновник Microsoft Білл Гейтс у вівторок виступив на конференції у Пекіні (Китай), де говорив про "туалетну революцію".

Мільярдер продемонстрував банку з фекаліями публіці на виставці Reinvented Toilet Expo, присвяченій новим туалетним технологіям.

Фонд Білла і Мелінди Гейтс витратив більше ніж 200 млн доларів на дослідження у цій сфері за останні сім років.

На виставці були представлені двадцять найсучасніших продуктів у сфері санітарії, призначені для знищення шкідливих бактерій та запобігання захворюванням.

"Мушу сказати, що десять років тому я б ніколи не подумав, що я так багато знатиму про фекалії", - пожартував пан Гейтс на конференції.

"І я точно ніколи не думав, що Мелінда муситиме казати, аби я перестав говорити про туалети та фекалії за обіднім столом".

Підприємець допоміг організувати триденний захід у Китаї, де лідер КНР Сі Цзіньпін зробив так звану "туалетну революцію" пріоритетом державної політики.

Продемонстрована продукція має на меті призвести до революції в санітарних технологіях шляхом здатності відокремити рідкі та тверді відходи та видаляти шкідливі побічні продукти без підключення до каналізаційної мережі.

"Вже не стоїть питання про те, чи можемо ми наново винайти туалет і інші санітарні системи, - сказав він. - Питання у тому, як швидко ця нова категорія не підключених до каналізації рішень буде ширитися світом".

Підприємець назвав винаходи, представлені на виставці "найважливішими досягненнями в області санітарії протягом майже 200 років".

Смертельна хвороба

Мільярдер зауважив, що у банці фекалій біля нього можуть міститись до 200 трильйонів ротавірусів, 20 мільярдів бактерій шигели та 100 тисяч яєць паразитів.

Копирайт изображения AFP Image caption Фонд пана Гейтса, якому він пожертвував мільярди, працює у 130 країнах

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), 2,3 мільярда людей у ​​всьому світі, як і раніше, не мають доступу до основних засобів санітарії.

Це може призводити до захворювань, таких як холера, діарея та дизентерія, які щороку вбивають сотні тисяч людей.

У розмові з BBC пан Гейтс зачепив питання нерівності в доступі до санітарії.

"У багатих країнах у нас є каналізація, яка бере чисту воду, вимиває частину брудної води, майже у всіх країнах є очисні споруди", - сказав він.

"Водночас у нас є нові міста з великою кількістю менш заможних людей, де каналізацію не побудували, і, швидше за все, ніколи не побудують, тому питання полягає в тому, чи можна переробити людські відходи без каналізаційної системи?"

Фонд заявив, що сподівається встановити нові зразки туалетів у школах та гуртожитках до того, як вартість знизиться і вони стануть доступними для домогосподарств.

"Ви готові заплатити сотні доларів за туалет - якщо він дійсно фантастичний, можливо, 500 доларів", - сказав пан Гейтс BBC.

"Ви заощаджуєте вартість води та перероблення відходів. Ми повинні зменшити вартість майже в 10 разів від нинішньої ціни моделей, але це типово для нових продуктів на ринку".

Під час поїздки пан Гейтс також відвідав Першу китайську міжнародну виставку імпорту в Шанхаї. Це відбувається на тлі напруги між США та Китаєм.

Дві найбільші економіки світу протягом значної частини року ведуть торговельну війну через тарифи.

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