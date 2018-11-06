Молодята з Техасу розбилися в гелікоптері дорогою з весілля

Копирайт изображения FACEBOOK/BAILEE ACKERMAN Image caption Подружжя загинуло в гелікоптері, який забрав їх після весілля

Молоде подружжя з американського штату Техас загинуло в катастрофі гелікоптера, який віз їх після їхнього весілля в суботу, 3 листопада.

Вілл Байлер та Бейлі Акерман Байлер навчалися в університеті Сема Г'юстона. Про їхню загибель повідомила студентська газета.

Катастрофа сталася в містечку Увалді, за 135 км від міста Сан-Антоніо на півдні Техасу.

Пара одружилася менш ніж за дві години до того, як гелікоптер розбився на ранчо родини Байлер.

У соцмережах гості весілля висловлюють співчуття в підписах до весільних фото.

"Я абсолютно спустошена", - написала одна з подруг на Facebook, додавши, що пілот гелікоптера теж загинув у катастрофі.

Обоє навчалися на останньому курсі університету.

Вілл Байлер вивчав сільськогосподарське машинобудування, а Бейлі Акерман Байлер - комунікації в сільському господарстві, повідомляє університетська газета.

"Минулий вечір був чарівним у всіх аспектах. Абсолютно неймовірним, - написав один з друзів пари в Instagram. - Я переконаний, що ви залишили цю землю, сповнені щастя та любові".

Як повідомили в Національній раді з безпеки на транспорті, в катастрофі розбився гелікоптер Bell 206B.

Його уламки знайшли в неділю вранці. Місцева поліція підтвердила, що в аварії загинули кілька людей.

Серед жертв - пілот Джеральд Грін Лоуренс. За словами його названої доньки, він був капітаном армії і служив у В'єтнамі.

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