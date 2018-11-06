Як у Британії лікують людей, яких облили кислотою

Image caption Адель лікується в центрі пластичної хірургії та опіків Сент-Ендрюс останні чотири роки

Обережно: у статті містяться фотографії, які можуть шокувати.

Дедалі більше людей у Британії стають жертвами нападів з кислотою. ВВС отримало доступ до найбільшого опікового відділення в Європі, де допомагають одужати потерпілим.

Адель Белліс лежить під наркозом на операційному столі Центру Сент-Ендрюс у Брумфільдській лікарні. Навколо неї більше десятка медиків готуються до операції.

За останні чотири роки, з того часу, як її колишній хлопець заплатив чоловіку, що вилив на неї сірчану кислоту, їй зробили вже стільки операцій, що вона втомилася рахувати.

Цього разу хірурги зроблять кілька діагональних розрізів уздовж шраму на правій стороні її шиї, а потім зашиють цю ділянку назад.

Це робиться для того, щоб послабити тиск і покращити рухливість - раніше Адель було важко повертати шию.

Вуглекислотний лазер використовують для того, щоб зробити маленькі отвори уздовж шраму для покращення зовнішнього вигляду.

Через годину в операційній маніпуляція успішно завершується. Але це лише ще один крок на довгому шляху.

Напад стався в серпні 2014 року.

Адель сиділа на автобусній зупинці і говорила телефоном з подругою, коли помітила чоловіка у спортивному костюмі.

"Він був загорнутий у чорний шарф, який закривав його рота. Він легенько біг підтюпцем, струшуючи пляшку", - пояснює жінка.

Тоді і стався напад, що спричинив опіки правої сторони її тіла та обличчя, які змінили її життя.

"Потім все було як в тумані, я бігала дорогою серед машин", - згадує жінка.

Image caption У відділенні є цілодобова операційна

Адель повезли до лікарні в Саффолку надати швидку допомогу, а потім перевезли до спеціального опікового відділення, Центру пластичної хірургії та опіків Сент-Ендрюс в Ессексі.

На тій стадії поради були простими - "продовжуйте промивати водою".

Лише коли її рани сягнули нормального рівня pH, можна було вдаватися до подальшого лікування.

Тест-смужки для перевірки рівня pH використовували для того, щоб визначити кислотність або лужність рани та найкращий метод лікування. Коли настав час, хірурги видалили мертву, обпечену шкіру, а зверху розмістили шкіру донора.

"Потім мені робили пересадку шкіри, - розповідає жінка. - Її брали з мого стегна і використовували на частині моєї голови, руки, кисті та грудної клітки".

Копирайт изображения ADELE BELLIS Image caption Адель зробили кілька пересадок шікри

Після хірургічної операції за шрамами був потрібен цілодобовий догляд: спеціальні пов'язки створювали постійний тиск, щоб шкіра не піднялася і не пішла пухирцями.

"Під час мого лікування я мусила вдягати велику пластикову маску на 12 годин на день", - пояснює Адель.

"Потім на мені були тиснучі пов'язки під час сну, які накривали мені голову. Це не припинялося протягом 18 місяців", - розповідає жінка.

В опіковому відділенні не було дзеркал, тож Адель змогла побачити як вона виглядає лише шість тижнів потому.

"Враження пацієнтів від своєї зовнішності досить сильні, і коли вони пережили травму, вони можуть не очікувати як насправді виглядають", - пояснює хірург Квентін Фрю.

Image caption Лікар Квентні Фрю каже, що багато потерпілих від нападів з кислотою не звертаються по медичну допомогу

Адель - одна з багатьох пацієнток, яких лікують в Центрі Сент-Ендрюс, де є 24 виділених ліжка для пацієнтів з опіками та цілодобова операційна.

Попит на таке лікування зростає.

За останні п'ять років по всій Англії до лікарень потрапили понад 500 пацієнтів, яких облили їдкими речовинами, як дізналося ВВС.

"Люди, яких ми тут бачимо, - це справді лише верхівка айсбергу", - каже лікар Фрю.

"Багато пацієнтів не звертаються по медичну допомогу, - додає він. - Вони можуть займатися самолікуванням через сором або побоюючись негативних наслідків з боку зловмисників або членів родини".

"Це змінює ваш світогляд"

Відділення намагається лікувати не лише фізичні рани, а й психологічні шрами.

Старший психолог у службі психологічної терапії лікарні Марія Лоуфорд пояснює: "Травма означає, що все вже не таке, як раніше, особливо коли стається напад з кислотою".

Вона додає: "Весь ваш світогляд неначе змінюється, дуже швидко, одразу, і підривається ваше почуття безпеки у світі".

Копирайт изображения ADELE BELLIS Image caption Адель каже, що вже не уявляє себе без шрамів

Адель каже, що психотерапія допомогла їй ствердитися в намірах не дати колишньому хлопцю "зруйнувати моє життя".

Вона була жертвою домашнього насильства, пояснює жінка.

"Він фактично контролював мене, маніпулював мною, а коли я не схотіла більше бути з ним, я це припинила", - каже Адель.

"Просто не думаю, що він хотів, щоб я дісталася комусь іще, тож на його думку, якби на мене вилили кислоту, ніхто б більше не схотів бути зі мною. Тому він заплатив тому хлопцю, щоб він це зробив", - каже жінка.

Її колишній хлопець зараз у в'язниці.

Адель каже, що пообіцяла собі знову мати "нормальне життя", але напад вплинув не лише на неї.

Інцидент зробив її ближчою до родини, але вона каже, що це "зламало" її батька.

Тим не менш, вона лишається оптимісткою.

Копирайт изображения ADELE BELLIS

"Щоразу коли я приходжу до лікарні, це позитив, тому що я знаю, що стаю на крок ближче до того, щоб допомогти собі і своїм шрамам", - каже жінка.

"Кислотний напад назавжди залишиться зі мною. Це завжди буде моїм минулим, щоб не сталося", - говорить Адель.

"Я справді не можу себе уявити без шрамів", - додає вона.

І це доводить те, що вона одужує, вона почала ставитися до них з прийняттям.

"Мої нові шрами представляють нову мене, - каже Адель. - Нову сильну мене".

Стежте за нами в Telegram! Ми щодня надсилаємо добірку найкращих статей.