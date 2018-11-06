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Хакери атакували сайт Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України.

Атака сталася 2-3 листопада, повідомила прес-служба міністерства.

Зловмисники отримали доступ до панелі керування сайтом і змінили деякі сторінки сайту для розповсюдження спаму.

В Міністерстві пов'язують атаку з нещодавніми заявами міністра про втручання Росії у справи інших країн.

Атаку вдалося зупинити, зараз роботу сайту практично відновлено, кажуть у міністерстві.

"За попередніми оцінками фахівців, нещодавні зловмисні дії були пов'язані із заявами міністра МТОТ, які він зробив 01 листопада 2018 року під час візиту до Боснії та Герцеговини, а для вказаних хакерських атак могли бути задіяні спецслужби Російської Федерації", - зазначили у прес-службі відомства.

Зокрема, під час візиту міністр Вадим Черниш заявив журналістам:

"Росія втручається у внутрішні справи багатьох країн, особливо на Балканах. Для цього використовується історія, економіка і культура: через них РФ хоче змінити ситуацію і політичні настрої ряду європейських країн".

Хакери атакували сайт невдовзі після того, як на ньому опублікували повідомлення про візит міністра Вадима Черниша до Боснії та Герцеговини англійською мовою.

"Сайт фактично два дні не працював", - розповіли BBC News Україна у прес-службі відомства.

Там додали, що під час заходу на сайт міністерства через пошук у Google користувачі потрапляли на інші сайти.

"Окремо атакували сторінку з новиною про візит міністра до Боснії та Герцеговини", - повідомили у прес-службі.

У міністерстві кажуть, що раніше хакери намагалися зламати паролі до акаунтів відомства у соцмережах.

У Росії раніше неодноразово заперечували звинувачення в кібератаках проти України.

Не вперше

Масштабна кібератака сталася в червні 2017 року, коли чимало організацій в Україні постраждали від вірусу NotPetya, серед них - підприємства критичної інфраструктури.

Від тієї атаки постраждали організації і в інших країнах світу, але прийшлося 75% жертв на Україну.

Тоді СБУ звинуватило в атаці Росію. У Москві обвинувачення відкинули.

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