У Британії заарештували жінку, яка витратила 16 млн фунтів на шопінг: чому?

Копирайт изображения Getty Images Image caption За повідомленнями, Хаджиєва витрачала в універмазі Harrods по 4000 фунтів на день

У Великій Британії заарештували жінку, яка витратила 16 млн фунтів на шопінг у найдорожчому універмазі Лондона Harrods. Їй загрожує екстрадиція.

55-річна Заміра Хаджиєва - дружина колишнього очільника державного банку Азербайджана, якого на батьківщині засудили до 15 років в'язниці за розкрадання коштів.

Жінка, яка мешкає біля Harrods у будинку вартістю 15 млн фунтів, стала першою іноземною громадянкою, яка привернула увагу Національного агентства з боротьби зі злочинністю у відповідності до нового закону про боротьбу з відмиванням грошей.

Британська влада вимагає від неї пояснити джерело її багатства.

Адвокати Хаджиєвої стверджують, що вона хоч вочевидь і "марнотратниця", але не шахрайка.

Як стало відомо, Хаджиєву заарештували минулого тижня, згідно із запитом про екстрадицію від влади Баку.

Проти неї висунули обвинувачення у розтраті коштів.

Суддя дозволив відпустити жінку під заставу в півмільйона фунтів, але прокурори подали апеляцію, побоюючись, що вона втече з країни.

Таким чином жінка залишається під вартою.

Адвокати виступають за звільнення під заставу, стверджуючи, що їхня клієнтка не втече з країни, оскільки до Британії переїхала більше десяти років тому і в цій країні мешкають її діти.

Дорогий смак

Минулого тижня агентство в рамках розслідування вилучило у родини коштовності вартістю у понад 400 тис. фунтів. Їх планували виставити на аукціоні Christie's.

Серед конфіскованих коштовностей - намисто із сапфірів та рубінів Boucheron вартістю 120 тис. фунтів та перламутрове намисто Van Cleef & Arpels вартістю 20 тис. фунтів.

Копирайт изображения NCA Image caption Донька Хаджиєвої домовилася про попередню оцінку кошовностей, щоб продати їх на аукціоні.

Хаджиєва привернула увагу Національного агентства з боротьби зі злочинністю завдяки розкішному способу життя.

Дружина колишнього голови Міжнародного банку Азербайджана придбала незалежність на 22 млн і лише в універмазі Harrods витратила 16 млн на предмети розкоші та інші речі.

За повідомленнями британської преси, вона також володіє гольф-клубом в Аскоті вартістю близько 10 млн фунтів.

Її чоловіка Джахангіра Хаджиєва у 2016 році заочно засудили судом Баку до 15 рокців позбавлення волі за розкрадання коштів та шахрайство.

Сам чоловік усі обвинувачення спростовує. Подружжя називає їх несправедливими.

Боротьба з відмиванням грошей

У 2018 році британська влада отримала право направляти запити про майно невстановленого походження іноземцям, які володіють активами вартістю від 50 тис. фунтів.

Таким чином британська влада намагається боротися з корумпованими іноземними посадовцями та відмиванням грошей у Великій Британії.

За оцінкою Національного агентства з боротьби з корупцією, за останні десятиріччя в нерухомість у Великій Британії інвестували мільярди брудних грошей іноземного походження.

Раніше було надзвичайно складно висунути таким людям обвинувачення через відсутність доказів.

Новий закон дозволяє зобов'язати підозрюваних пояснити джерело походження грошей.

Якщо вони не зможуть детально і переконливо це зробити, Нацагентство зможе звернутися до Верховного суду з клопотаннями про конфіскацію майна.

Хочете отримувати головні новини у месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.