Біля Одеси горить маслопереробний завод: пожежа охопила велику площу
Біля Одеси у селі Нові Білярі загорівся цех маслопереробного заводу. Про це повідомляє прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій.
Пожежа сталася увечері на території заводу компанії "Дельта Вілмар", загорілися рослинна олія та горюча тара в цеху з виробництва маргарину.
Співробітників заводу вчасно евакуювали з приміщення.
"Станом на 22:40 пожежу локалізовано на площі 1500 кв.м. Продовжується гасіння пожежі та охолодження холодильної установки (близько 7 тонн аміаку)", - зазначають в ДСНС.
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Як повідомляє у Facebook прес-служба Лиманської райдержадміністрації, жертв та постраждалих внаслідок пожежі немає.
"Станом на 22:10 загрози вибуху та розповсюдження пожежі немає", - додають чиновники.
В ліквідації пожежі беруть участь 22 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 75 чоловік особового складу.
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