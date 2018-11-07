Вибори у США: чим завершилось протистояння республіканців з демократами

У США завершилися так звані проміжні вибори, на яких американці обирали 35 зі 100 сенаторів, 36 губернаторів штатів і 435 членів Палати представників.

Раніше Республіканська партія мала більшість в обох палатах Конгресу, однак, за результатами голосування, республіканцям вдалося зберегли більшість тільки у верхній палаті.

Демократам, аби отримати перевагу в Сенаті, потрібно було перемогти у двох республіканських штатах і не програти жодного свого. Зробити це вони не змогли.

Так, в Техасі демократ Бето О'Рурк все ж поступився республіканцеві Теду Крузу. При цьому у Флориді сенатор-демократ Білл Нельсон програє кандидату від республіканської партії Ріку Скоту (49,6% проти 50,39% за підсумками підрахунку 98% голосів).

А республіканець Кевін Крамер, скоріш за все, переміг демократку Хайді Хайткамп у боротьбі за крісло сенатора від Північної Дакоти (57,9% проти 42%, підраховано 68% голосів).

Демократична Палата представників

Водночас демократи спромоглися отримати більшість місць у нижній палаті Конгресу.

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Для того щоб отримати контроль над Палатою представників, демократам потрібно було збільшити своє представництво на 23 голоси.

На даний момент вони перемогли у 26 округах, до цього представлених республіканцями.

Більшість конкурентних округів в цьому циклі були республіканськими, до того ж демократи навіть перемогли в парі округів, де експерти очікували на перемогу республіканців.

Навіть якщо демократи все ж поступляться в декількох округах, у них все одно буде більшість в Палаті представників.

CBS прогнозує, що у демократів буде 229 голосів з 435.

Цікавинкою цьогорічних виборів стало потрапляння до Конгресу двох мусульманок.

Біженка з Сомалі, 37-річна мати трьох дітей Ільхан Омар і дочка палестинських іммігрантів Рашида Тлаіб стали першими мусульманками, які в результаті проміжних виборів увійдуть до Палати представників.

Пані Омар перемогла на виборах в Міннесоті з результатом 78,4%, пані Тлаіб - Мічигані з результатом 89,7%.

Система противаг

Такий розподіл Конгресу на республіканський Сенат та демократичну Палату представників означатиме, що Трамп як і раніше зможе призначати на важливі державні посади потрібних йому людей, затверджуючи їх у республіканському Сенаті.

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Але демократична Палата представників буде, скоріш за все, відхиляти його ключові законопроекти й відмовляти у фінансуванні його ініціатив.

Наприклад, гроші на будівництво "важливої та потрібної" стіни на кордоні з Мексикою демократи навряд чи виділять.

Вибори губернаторів

На важливих у цьому сезоні виборах губернатора штату Флорида перемогу здобув республіканець Рон ДеСантіс.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У "сонячному штаті" на виборах губернатора перемогу здобув республіканець Рон ДеСантіс

Флорида - найяскравіший приклад так званих штатів, що коливаються: він дуже неоднорідний в соціальному відношенні та часто змінює свої політичні уподобання, причому зазвичай з мінімальною перевагою на користь тієї чи іншої партії.

Водночас губернаторські перегони у Канзасі, де останні сім років керували республіканці і який голосував за Трампа, виграє демократка Лора Келлі.

Відомо і про дві перемоги ЛГБТ-кандидатів від демократів.

Штат Колорадо вперше у своїй історії обрав на посаду губернатора гея - демократа Джареда Поліса.

Він переміг свого конкурента від республіканської партії, Волкера Степлтона з розривом в 6% голосів.

Але Поліс - не перший губернатор з числа ЛГБТ. Демократку Кейт Браун переобрали на посаду керівника штату Орегон. Ще під час попередньої кампанії вона зізналася у своїй бісексуальності.

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