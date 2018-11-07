Кількість хворих на кір в Україні цього року може стати найвищою
Від початку 2018 року в Україні на кір захворіли більше ніж 36 тисяч людей, 15 людей померли. Про це йдеться в повідомленні Центру громадського здоров'я МОЗ.
Серед них - більше 14 тисяч дорослих і 22 тисячі дітей.
"Якщо рівень захворюваності залишиться на такому ж рівні, до кінця року кількість хворих на кір може перевищити найвищий показник захворюваності, що був зафіксований в Україні з 1991 року", - заявили у МОЗ.
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Відомство підкреслює, що ліків проти кору не існує, а єдиний спосіб захиститися - вакцинація.
За даними МОЗ, наразі "в Україні достатньо вакцин для проведення планової та посиленої імунізації проти кору".
Всього з початку року від ускладнень кору померло 15 людей: 11 дітей і четверо дорослих.
Найбільший приріст захворюваності на кір спостерігається якраз в тих областях, де рівень охоплення плановою вакцинацією найменший, заявляють у МОЗ.
Відомство нагадує, що "невакциновані діти не можуть відвідувати школи та дитячі садки".
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