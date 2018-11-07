Єврономери: чого хочуть учасники нової акції?

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Власники автомобілів з європейською реєстрацією проводять акцію протесту в центрі Києва з вимогою прийняти законопроекти для зниження акцизу на ввезення уживаних автомобілів.

Наразі активісти частково перекрили рух вулицею Грушевського поруч з Верховною Радою, припаркувавши автівки на крайніх смугах. Автомобілі вулицею рухаються реверсно, що призвело до ускладнення руху.

Самі ж власники авто проводять мітинг під стінами парламенту.

Керівник ГО "Автоєвросила" Олег Ярошевич в ефірі телеканалу "Прямий" заявив, що в акції беруть участь від 3 до 10 тисяч автомобілістів.

Акція призвела до заторів у місті та змін у маршрутах пасажирського транспорту.

"З 6:10 перекрито рух автобусів №24, 62 по вул. Грушевського у зв'язку з проведенням заходів", - говориться в повідомленні КП "Київпастранс".

Копирайт изображения FACEBOOK/Kyivpastrans Image caption Через акцію змінили рух громадського транспорту

Рух автобусів організовано на двох ділянках: Ботанічний сад, Музей ВВВ - ст. м. Арсенальна; Контрактова площа, Залізничний вокзал "Центральний" - Європейська площа.

Поліція заявила, що перейшла на несення служби у посиленому варіанті.

Учасники акції заявляють, що якщо їхні вимоги не виконають, то акція стане безстроковою.

Чого ж хочуть мітингарі

Згідно з інформацією організації у Facebook, активісти вимагають внести зміни у законодавство, якими "прибрати коефіцієнт віку у формулі розрахунку акцизу, що знизить його практично до незначного (рівня) для автомобіля будь-якого віку".

Керівник ГО "Автоєвросила" Олег Ярошевич заявив, що нинішні умови розмитнення авто є "задорогими" для українців.

За його словами, мітингарі вимагають, аби старі автомобілі при розмитненні були прирівняні до нових.

За даними організації, внесення змін у законодавство призведе до того, що розмитнення автомобіля, яке складається з ПДВ, мита, військового збору та акцизу, обійдеться власнику у "близько 40% від вартості авто".

Копирайт изображения UNIAN Image caption Організатори заявляють, що акція стане безстроковою, якщо їхні вимоги не виконають

"Автоєвросила" заявляє, що це дозволить розв'язати питання єврономерів, а державний бюджет отримає "миттєво декілька мільярдів доларів надходжень... за рахунок розмитнення автомобілів вже ввезених до України".

Коментуючи аргумент противників поступок для старих авто на єврономерах, що вони не відповідають європейським екологічним стандартам, Олег Ярошевич заявив, що в Україні середній вік автомобіля складає 22 роки.

"Це автомобілі, які виробляли у Радянському Союзі, та й навіть нові, які виробляють сьогодні у Росії, не мають екостандартів. Чому до європейського автомобіля Mercedess, якому 11 років мають застосовувати екостандарти, а до російського виробництва "Жигулі" - ні", - сказав керівник "Автоєвросили".

За його словами, критерієм для допуску авто на дорогу має бути тільки його технічний стан.

Не митами одними

Учасники акції на єврономерах заявляють про солідарність з протестом перевізників проти підвищення цін на пальне, ще виступають за прив'язку акцизу на пальне до гривні.

Також вони вимагають звільнення голови Укртрансбезпеки Михайла Ноняка.

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