В Херсоні прощаються з Катериною Гандзюк
7 листопада в Херсоні почалося прощання з місцевою активісткою Катериною Гандзюк, яка минулої неділі померла у київській лікарні. На церемонії присутні її друзі, родичі, колеги, а також мер міста.
Наприкінці липня цього року на пані Гандзюк вчинили напад - зловмисник облив її концентрованою сірчаною кислотою біля будинку, в якому вона жила. Від опіків постраждало 30% тіла.
Її поклали до місцевої лікарні, але згодом перевели до Київського опікового центру, де вона до останнього часу перебувала під охороною поліції.
Про смерть Катерини Гандзюк стало відомо минулої неділі.
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Хто така Катерина Гандзюк?
Катерина Гандзюк відома критикою херсонських правоохоронців та представників місцевої влади.
Її друзі звертають увагу на те, що в неї було два головні "напрямки" боротьби, за якими вона мала принципових опонентів - протидія "проросійським рухам" у Херсоні, а також боротьба з корупцією певних підрозділів місцевої поліції.
Вона разом з іншими активістами активно виступала проти "проросійських сил" у регіоні, особливо під час спроб влаштувати так звану "російську весну" на півдні України у 2014 році.
Пані Гандзюк також часто критикувала силовиків за бездіяльність у боротьбі з проросійськими та сепаратистськими групами у регіоні.
Вона брала участь у Помаранчевій революції, Євромайдані в Херсоні, працювала в громадських організаціях, а також Управлінні Верховного комісара ООН у справах біженців у Херсонській області.
У 2014 році вона працювала у передвиборчому штабі Володимира Миколаєнка, який був кандидатом в мери Херсону від партії "Батьківщина". Після перемоги на виборах, у 2015 році Миколаєнко вийшов з партії. Разом з ним "Батьківщину" залишила і Катерина Гандзюк.
До нападу активістка працювала у міській владі Херсона в якості виконуючої обов'язки керуючого справами виконавчого комітету Херсонської міської ради, а також була радником мера міста Володимира Миколаєнка.
Підозрювані
Наразі по справі Катерини Гандзюк затримано п'ятьох підозрюваних. Серед них - організатор, співучасники, виконавець і водій. Правоохоронці кажуть, що всі вони - колишні українські військові, які воювали на Донбасі.
Двоє з них - Сергій Торбін та Микита Грабчук - зараз перебувають під вартою. Решта - "завдяки співпраці зі слідством" - знаходяться під домашнім арештом. До кінця року їхню справу мають передати до суду.
Імена замовників наразі невідомі.
Юристи та активісти, які супроводжують справу Гандзюк, неодноразово звинувачували правоохоронні органи у зволіканні з розслідуванням справи та неефективності.
6 листопада, на фоні критики щодо розслідування нападу на Гандзюк, генпрокурор Юрій Луценко заявив, що подасть у відставку. "Щоб не було жодних сумнівів, що за владу ніхто не чіпляється. Я сьогодні подаю заяву про відставку", - заявив Луценко.
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