В Херсоні прощаються з Катериною Гандзюк

7 листопада в Херсоні почалося прощання з місцевою активісткою Катериною Гандзюк, яка минулої неділі померла у київській лікарні. На церемонії присутні її друзі, родичі, колеги, а також мер міста.

Наприкінці липня цього року на пані Гандзюк вчинили напад - зловмисник облив її концентрованою сірчаною кислотою біля будинку, в якому вона жила. Від опіків постраждало 30% тіла.

Її поклали до місцевої лікарні, але згодом перевели до Київського опікового центру, де вона до останнього часу перебувала під охороною поліції.

Про смерть Катерини Гандзюк стало відомо минулої неділі.

Хто така Катерина Гандзюк?

Катерина Гандзюк відома критикою херсонських правоохоронців та представників місцевої влади.

Її друзі звертають увагу на те, що в неї було два головні "напрямки" боротьби, за якими вона мала принципових опонентів - протидія "проросійським рухам" у Херсоні, а також боротьба з корупцією певних підрозділів місцевої поліції.

Вона разом з іншими активістами активно виступала проти "проросійських сил" у регіоні, особливо під час спроб влаштувати так звану "російську весну" на півдні України у 2014 році.

Пані Гандзюк також часто критикувала силовиків за бездіяльність у боротьбі з проросійськими та сепаратистськими групами у регіоні.

Вона брала участь у Помаранчевій революції, Євромайдані в Херсоні, працювала в громадських організаціях, а також Управлінні Верховного комісара ООН у справах біженців у Херсонській області.

У 2014 році вона працювала у передвиборчому штабі Володимира Миколаєнка, який був кандидатом в мери Херсону від партії "Батьківщина". Після перемоги на виборах, у 2015 році Миколаєнко вийшов з партії. Разом з ним "Батьківщину" залишила і Катерина Гандзюк.

До нападу активістка працювала у міській владі Херсона в якості виконуючої обов'язки керуючого справами виконавчого комітету Херсонської міської ради, а також була радником мера міста Володимира Миколаєнка.

Підозрювані

Наразі по справі Катерини Гандзюк затримано п'ятьох підозрюваних. Серед них - організатор, співучасники, виконавець і водій. Правоохоронці кажуть, що всі вони - колишні українські військові, які воювали на Донбасі.

Двоє з них - Сергій Торбін та Микита Грабчук - зараз перебувають під вартою. Решта - "завдяки співпраці зі слідством" - знаходяться під домашнім арештом. До кінця року їхню справу мають передати до суду.

Імена замовників наразі невідомі.

Юристи та активісти, які супроводжують справу Гандзюк, неодноразово звинувачували правоохоронні органи у зволіканні з розслідуванням справи та неефективності.

6 листопада, на фоні критики щодо розслідування нападу на Гандзюк, генпрокурор Юрій Луценко заявив, що подасть у відставку. "Щоб не було жодних сумнівів, що за владу ніхто не чіпляється. Я сьогодні подаю заяву про відставку", - заявив Луценко.

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