Порошенко до РПЦ: "Додому, в Росію"

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Президент України Петро Порошенко заявив, що Російській православній церкві "немає чого робити" в Україні.

"Україна і я чітко поділяємо принцип невтручання держави в церковну діяльність. Але я особливо чітко кожен раз наголошую - особливо іноземної держави", - сказав президент на конференції "Уроки гібридного десятиліття: що треба знати для руху вперед" у Києві у вівторок.

За його словами, Російська православна церква є елементом російської політичної системи.

"Хто це сказав? Путін. Сказав, що Росія тримається на двох стовпах: на Російській православній церкві і ядерній зброї. Маємо висновки з цього робити", - сказав президент України.

Він вважає ненормальним, коли "в Кремлі збирається негайно Рада безпеки Росії під головуванням Путіна з одним питанням на порядку денному: як захистити Російську православну церкву в Україні".

"Дорогі мої, вам тут немає чого робити. Немає що робити вашій церкві, немає що робити вашим збройним силам, немає що робити вашому озброєнню. Додому, в Росію", - заявив Петро Порошенко.

До цього президент неодноразово заявляв, що силового захоплення храмів в Україні не буде, а якщо хтось волітиме залишитись у складі Української православної церкви Московського патріархату, а не перейти до помісної церкви, то їхнє рішення будуть поважати.

Президент висловив сподівання, що Вселенський патріарх та українські церковні ієрархи не будуть відкладати проведення об'єднавчого Собору для створення помісної церкви в Україні та обрання її предстоятеля, якому й буде вручений Томос.

Автокефалія для України

В жовтні синод Вселенського патріархату в Константинополі підтвердив своє попереднє рішення надати автокефалію (незалежність) православній церкві, яку в недалекому майбутньому планують створити в Україні.

Крім того, Константинопольський патріархат зняв анафему з голови невизнаної Української православної церкви Київського патріархату Філарета і скасував документ 17-го століття, за яким, як вважає РПЦ, в її юрисдикцію були передані території нинішньої України.

Рішення про надання автокефалії спричинило конфлікт з РПЦ: Московський патріархат назвав його незаконним і оголосив про розрив відносин з Константинополем.

Вселенський патріархат, у свою чергу, заявив, що спілкування з Московським патріархатом не перериватиме.

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Очікується, що наступний крок на шляху до утворення єдиної незалежної української церкви - скликання об'єднавчого собору, в якому візьмуть участь єпископи трьох церков: УПЦ Київського патріархату, Української автокефальної церкви і УПЦ Московського патріархату.

Саме на цьому соборі має бути ухвалене рішення про утворення Української православної церкви, якій Вселенський патріарх згодом зможе надати томос про автокефалію.

Коли саме відбудеться цей собор, наразі не зрозуміло.

Захоплення храмів не буде

Після оголошення про рішення Вселенського патріархату президент України Петро Порошенко заявив, що "помісній, автокефальній, православній церкві в Україні бути!"

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Порошенко підкреслив, що держава буде поважати права як тих, хто вийде з підпорядкованої Москві церкви, так і тих, хто залишиться.

"У нас не було, немає і не буде державної церкви", - підкреслив він.

Президент сказав, що якщо хтось закликатиме силою захопити храм чи монастир, то це "московська агентура".

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