C14: дім ймовірного посередника нападу на Гандзюк "загорівся"?

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В день поховання херсонської активістки Катерини Гандзюк активісти C14 заявили про підпал будинку людини, яка, на їхню думку, має стосунок до організації нападу на неї.

Інформація про це з'явилася на Facebook-сторінці праворадикальної організації.

"Кара прийшла по організатора вбивства Каті Гандзюк. Павловський на кримінальне прізвисько "Собака" заліг на лікарняний. Саме він згідно наявної інформації передавав кошти нападникам на активістку. Його дім від сорому загорівся. Кожного ката чекає розплата", - сказано в повідомленні.

Судячи з усього, в дописі йдеться про дім Ігора Павловського. Кілька днів тому у ЗМІ з'явилася інформація про те, що він міг бути причетним до нападу на Катерину Гандзюк.

Про це, зокрема, писали автори Facebook-спільноти "Хто вбив Катю Гандзюк?".

За їхніми даними, Ігор Павловський виступав посередником між виконавцями злочину і його замовником.

"Павловський - колишній офіційний помічник депутата від Партії Регіонів Самойленка. Колишній неофіційний помічник депутата від Партії регіонів Журавка. Журавко зараз в ДНР. Павловський - офіційний помічник народного депутата від Блоку Петра Порошенка Миколи Паламарчука. Паламарачук - вічний смотрящий по темам МВС в Херсонській області", - йшлося в дописі.

"Саме Павловський передавав грошові кошти за вбивство Каті керівнику групи виконавців - Торбіну. Ігор Павловський передав гроші від Замовника".

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Жодних доказів автори публікації не навели, проте зауважили, що ім'я замовника злочину їм відоме. "У МВС та ГПУ все теж знають. Знають майже три місяці і нічого не роблять", - стверджували автори публікації.

Народний депутат Микола Паламарчук, який згадувався в дописі, у свою чергу, заявив, що жодного відношення до нападу на Гандзюк не має.

"Чи мав я відносини з Катериною Гандзюк? Ні не мав. Чи були у нас конфлікти? Ні, не було. Чи був у мене мотив бажати їй зла? Звісно, ні. Чи засуджую я цей злочин? Авжеж! І точно не маю до нього жодного відношення", - заявив Паламарчук.

Справа Катерини Гандзюк

Напад на херсонську активістку Катерину Гандзюк вчинили наприкінці липня цього року - зловмисник облив її концентрованою сірчаною кислотою. Від опіків постраждало 30% тіла.

Її поклали до місцевої лікарні, але згодом перевели до Київського опікового центру, де вона до останнього часу перебувала під охороною поліції.

В неділю стало відомо про смерть пані Гандзюк. 7 листопада її поховали у Херсоні.

Наразі по справі Катерини Гандзюк затримано п'ятьох підозрюваних. Серед них - організатор, співучасники, виконавець і водій. Правоохоронці кажуть, що всі вони - колишні українські військові, які воювали на Донбасі.

Двоє з них - Сергій Торбін та Микита Грабчук - зараз перебувають під вартою. Решта - "завдяки співпраці зі слідством" - під домашнім арештом. До кінця року їхню справу мають передати до суду.

Імена замовників правоохоронці поки що не повідомляють.

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