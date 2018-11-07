Таргани та сеча як покарання: до чого змушували офісних працівників у Китаї

Копирайт изображения Science Photo Library

Менеджерів однієї з китайських компаній засудили до в'язниці за те, що вони змушували співробітників, які не виконали план з продажів, пити сечу і їсти тарганів, повідомляють місцеві ЗМІ.

Поліція втрутилася після того, як в соцмережах з'явилися відеозаписи, на яких видно, як співробітників фірми б'ють ременем і змушують пити рідину жовтого кольору.

У соцмережах також стверджують, що цих співробітників примушували їсти тарганів у випадках, коли ті не досягали поставленої керівництвом мети.

Газета South China Morning Post повідомляє, що за знущання трьох менеджерів засудили до коротких термінів ув'язнення - від п'яти до 10 діб.

На сайті популярної соцмережі Weibo розмістили відеозапис, на якому видно, як співробітник чоловічої статі стоїть в оточенні менеджерів, які б'ють його ременями.

Копирайт изображения PEARVIDEO.COM

На тому ж відеозаписі видно, як співробітників компанії, що займається ремонтами будинків в провінції Гуйчжоу на півдні Китаю, змушують пити рідину жовтого кольору. При цьому вони затискають собі носи.

У соцмережах також опублікували скріншоти електронних послань менеджерів, в яких ті погрожують співробітникам, що змусять їх їсти тарганів за погану продуктивність.

У місцевій пресі пишуть, що менеджери також змушували співробітників пити воду з унітаза та оцет, людям також голили голови.

Копирайт изображения PEARVIDEO.COM

Наскільки відомо, ця компанія не виплачувала зарплату протягом двох місяців, і співробітники боялися скаржитися на тортури, оскільки побоювалися, що їм не повернуть заборгованість.

Це лише один з цілої низки інцидентів на китайських підприємствах. Керівники різного рангу нерідко вдаються до незвичайних способів покарання або заохочення співробітників.

В одній з компаній керівництво заохочувало співробітників давати один одному ляпаси, щоб підвищити їхню мотивацію, та навіть організовувало для цього спеціальні заходи. А в якості тімбілдінгу чи для покарання людей змушували повзати рачки по вулиці і цілувати сміттєві баки.

Стежте за нами в Telegram! Ми щодня надсилаємо добірку найкращих статей.