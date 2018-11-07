Злиток золота і лист Лаврову: що знайшла СБУ в Олени Бережної

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СБУ повідомила, що під час обшуку в квартирі лідерки громадської організації "Сила добра" та матері загиблої депутатки Ірини Бережної Олени знайшли зокрема злиток золота та лист до міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.

Обшуки в квартирі пані Бережної відбулися напередодні. Сама вона пов'язала їх зі своєю участю в підготовці мітингу біля пам'ятника Ватутіна.

"Зараз двері моєї квартири виламують працівники СБУ, вони також проводять обшуки у всіх, хто брав участь у підготовці сьогоднішнього мітингу біля пам'ятника легендарного полководца - генерала Миколи Ватутіна!" - написала вона у Facebook напередодні.

Жодних інших коментарів щодо цієї справи вона поки що не зробила.

Лист Лаврову і золото

Як заявили в СБУ, слідчі дії провели у межах кримінального провадження, яке відкрили за статтями про державну зраду та дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу.

В зяві СБУ йдеться про те, що у пані Бережної знайшли чисельні документальні матеріали, які засвідчують її протиправну діяльність, а також лист до міністра закордонних справ Росії про необхідність активізації діяльності російських організацій в Україні.

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"Але це не головне: виявляється жінка так мужньо боронила зовсім не документи, а кілограмовий злиток золота!", - йдеться у повідомленні.

Обшуки пройшли також у лідера "Союзу лівих сил" Василя Волги, в якого, як кажуть в СБУ, вилучили обладнання для ведення таємних перемовин та магнітні носії інформації, що вказують на його співпрацю з Росією.

У травні 2018 року Олену Бережну вже затримували за використання забороненої символіки, зокрема "георгіївської стрічки", під час ходи "Безсмертного полку".

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