У Камеруні звільнили 78 школярів, яких викрали бойовики

Копирайт изображения Evn Image caption Дітей викрали з цієї школи в Баменді. І це вже не перший випадок, коли в Камеруні викрадають дітей

У Камеруні звільнили 78 школярів, яких захопили у неділю в одній зі шкіл в місті Баменда у північно-західному регіоні країни.

Невідомі бойовики, які викрали школярів та ще трьох співробітників школи, звільнили водія, але досі утримують директора та одного з вчителів.

Уряд країни та сепаратисти з англомовних регіонів звинувачують один одного в захопленні заручників.

Озброєний сепаратистський рух в Камеруні з'явився минулого року. Сепаратисти вимагають незалежності двох англомовних регіонів, населення яких складає меншість в переважно франкомовному Камеруні.

Згідно з інформацією Пресвітеріанської церкви Камеруну, школярів залишили в одній з закинутих будівель у містечку Бафут, у 24 км від Баменди.

"Їх звільнили мирно невідомі бойовики. Їх привели у церковні приміщення", - зазначив його високопреосвященство Фонкі Самуель, координатор пресвітеріанської школи в Баменді.

Стало також відомо, що 31 жовтня з цієї ж школи на короткий час вже викрадали 11 школярів.

Копирайт изображения Reuters Image caption Після звістки про викрадення дітей до школи прийшли їхні батьки та родичі

Хто ж їх викрав?

Його преосвященство Фонкі Самуель говорить, що він щасливий, що дітей відпустили і не переймається тим, хто стояв за викраденням.

Уряд звинувачує у викраденні бойовиків, які хочуть створити на території двох західних англомовних провінцій незалежну державу Амбазонія і закликають до бойкоту франкомовної шкільної системи.

На відео, яке опублікували у понеділок, один з заручників повідомляв, що їх викрали Amba boys. Це спільна назва для англомовних сепаратистів, які вважають, що Камерун пригнічує систему освіти та судочинства, яка дісталася двом західним провінціям у спадок від Британської імперії.

Водночас в організації англомовних камерунців AIPC заявили, що бойовики, які захопили школярів, погано говорять на піджін інгліш - місцевому варіанті англійської мові, а один з них начебто розмовляв французькою. В організації сумніваються, що за викраденням дітей стоять саме сепаратисти.

Як виник сепаратизм в Камеруні?

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