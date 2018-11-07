У Камеруні звільнили 78 школярів, яких викрали бойовики
У Камеруні звільнили 78 школярів, яких захопили у неділю в одній зі шкіл в місті Баменда у північно-західному регіоні країни.
Невідомі бойовики, які викрали школярів та ще трьох співробітників школи, звільнили водія, але досі утримують директора та одного з вчителів.
Уряд країни та сепаратисти з англомовних регіонів звинувачують один одного в захопленні заручників.
Озброєний сепаратистський рух в Камеруні з'явився минулого року. Сепаратисти вимагають незалежності двох англомовних регіонів, населення яких складає меншість в переважно франкомовному Камеруні.
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Згідно з інформацією Пресвітеріанської церкви Камеруну, школярів залишили в одній з закинутих будівель у містечку Бафут, у 24 км від Баменди.
"Їх звільнили мирно невідомі бойовики. Їх привели у церковні приміщення", - зазначив його високопреосвященство Фонкі Самуель, координатор пресвітеріанської школи в Баменді.
Стало також відомо, що 31 жовтня з цієї ж школи на короткий час вже викрадали 11 школярів.
Хто ж їх викрав?
Його преосвященство Фонкі Самуель говорить, що він щасливий, що дітей відпустили і не переймається тим, хто стояв за викраденням.
Уряд звинувачує у викраденні бойовиків, які хочуть створити на території двох західних англомовних провінцій незалежну державу Амбазонія і закликають до бойкоту франкомовної шкільної системи.
На відео, яке опублікували у понеділок, один з заручників повідомляв, що їх викрали Amba boys. Це спільна назва для англомовних сепаратистів, які вважають, що Камерун пригнічує систему освіти та судочинства, яка дісталася двом західним провінціям у спадок від Британської імперії.
Водночас в організації англомовних камерунців AIPC заявили, що бойовики, які захопили школярів, погано говорять на піджін інгліш - місцевому варіанті англійської мові, а один з них начебто розмовляв французькою. В організації сумніваються, що за викраденням дітей стоять саме сепаратисти.
Як виник сепаратизм в Камеруні?
- У 1884 році Камерун став частиною Німецької колоніальної імперії
- 1916 року французькі та англійські війська витіснили німців з їхньої колонії Камерун
- 1919 року Камерун поділено між Францією, яка отримала 80% території, та Британією, що отримала 20% території
- У 1960 році Франція надала незалежність своїй колонії Камерун, до якої після референдуму у 1961 році приєдналася південна частина британського Камеруну
- Спочатку країна була федерацією, але 1972 року її скасували і країна стала унітарною республікою з домінуючою роллю французької мови
- Хоча англійська мова є офіційною в країні, англомовні камерунці скаржаться, що їм не дозволяють займати державні посади, і документація ведеться часто лише виключно французькою
- В останні роки активізувалася боротьба мешканців англомовних провінцій за децентралізацію країни або за їхню незалежність від переважно франкомовного Камеруну.
- 85-річний президент країни Поль Бія, який перебуває при владі з 1982 року, був нещодавно переобраний на сьомий термін з понад 70% голосів виборців. Опозиційні партії стверджують, що вибори сфальсифікували.