Чому Греція позбавила зарплат 10 тисяч православних священиків

Копирайт изображения Getty Images Image caption Архієпископ Ієронім на зустрічі з прем'єром Греції Ципрасом підтвердив, що церква не проти перетворення країни на "релігійно нейтральну" державу

У Греції держава припинить виплату зарплат православним священикам. Відповідну домовленість уклали прем'єр-міністр Алексіс Ципрас і предстоятель Грецької православної церкви архієпископ Ієронім II.

Священики та єпископи більше не будуть вважатися держслужбовцями. Вважається, що це рішення, яке зачіпає близько 10 тисяч священнослужителів та працівників церкви, посприяє поділу церкви з державою.

Православна церква відіграє значну роль в суспільному житті країни. Православ'я вважається державною релігією в Греції. Цей статус закріплений в конституції країни, де православ'я визначено як "панівна релігія".

Про що домовилися?

Керівники держави та церкви повідомили, що держава виділятиме субсидії, які підуть на зарплати священикам, але ті втратять статус держслужбовців.

Греція, в останні роки змушена існувати на міжнародні позики, і докладає чималих зусиль для скорочення витрат на держсектор. У 2015 році на державу працювали 18% всіх працівників в країні.

Сума щорічної субсидії складе 200 млн євро, і вона буде залишатися незмінною незалежно від того, чи зросте кількість священиків, чи зменшиться.

У свою чергу церква пообіцяла не чинити перешкоди в разі, якщо значення релігії в суспільстві буде зменшуватися, і відмовитися від вимог на нерухоме майно після того, як воно перейшло у власність держави.

Суперечка через нерухомість триває з 1952 року. За умовами угоди, сторони організують спільний фонд, який буде керувати та вести забудову ділянок, на які одночасно претендують церква та держава. Доходи і витрати розділять навпіл.

Чи зміниться щось для Греції?

Костас Каллергіс, ВВС

Угода між предстоятелем і прем'єр-міністром - це безумовно важливий крок для Греції в бік перетворення її в дійсно світську країну, однак присутність Грецької православної церкви залишиться як і раніше відчутною у багатьох аспектах життя країни.

Учні грецьких шкіл як і раніше починають день з молитви, і протягом усіх 12 років навчання їм в обов'язковому порядку викладають основи християнської віри.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Грецькі священики відіграють велику роль у публічному житті Греції

У грецьких судах над кріслом судді завжди вішають ікону. Деякі види держпослуг в тій чи іншій формі зобов'язують громадян повідомити своє віросповідання, хоча теоретично вимагати це незаконно.

Якщо говорити про вищі ешелони влади, то кожний новий грецький уряд, зокрема, останні два під керівництвом Алексіса Ципраса з ліворадикальної коаліції "СІРІЗА", запрошували церковних ієрархів на церемонію прийняття присяги для благословіння.

Хоча предстоятель Грецької церкви і пішов на поступки в питанні конституційної реформи, в преамбулі конституції країни зберігається фраза: "В ім'я Святої, Єдиної та Неподільної Трійці" і підкреслюється той факт, що Греція не просто християнська країна, а саме православна.

Угода - це лише перший крок, і, очевидно, пройде чимало часу, перш ніж церква в Греції виявиться повністю відокремленою від держави.

Перед вступом в силу домовленість мають схвалити церковні ієрархи і члени парламенту.

Угодою не всі залишилися задоволені. Колишній міністр освіти поскаржився, що стабільна зарплата була гарантована для 10 тисяч священиків, в той час, як в період жорсткої економії і існування держави на зовнішні позики кількість лікарів в країні була нижчою.

У той же час асоціація грецького духівництва поскаржилася, що, втрачаючи статус держслужбовців, священики можуть позбутися своїх нинішніх прав. Також асоціації не сподобалося, що угоду ухвалювали без широкого обговорення і багато священиків тепер відчувають себе обдуреними.