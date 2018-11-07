Трамп звільнив генпрокурора США, який самоусунувся від "російського розслідування"
Президент США Дональд Трамп звільнив генпрокурора Джеффа Сешнса.
У Twitter Трамп оголосив, що Сешнса тимчасово замінить керівник офісу генпрокурора Меттью Вітакер.
Президент США кілька місяців критикував Сешнса, який раніше був сенатором-республіканцем і підтримував Трампа від самого початку його кампанії.
"Ми дякуємо генеральному прокуророві Джеффу Сешнсу за його службу і бажаємо йому удачі", - написав Трамп.
У повідомленні про відставку пан Сешнс пояснив, що рішення не було його власним.
"Шановний пане президенте, на ваше прохання я представляю на розгляд свою відставку", - написав він.
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Пан Трамп неодноразово насміхався над Джеффом Сешнсом після того, як той самоусунувся від "російського розслідування" в березні 2017 року, дозволивши його проводити заступнику - Роду Розенштайну. В підсумку розслідування, яке розвинув спецпрокурор Роберт Мюллер, поставило під сумнів чимало заяв Білого Дому.
У липні 2017 року Трамп заявив New York Times, що Сешнс мав попередити його про рішення самоусунутися від розслідування "перш ніж він зайняв цю посаду, я б вибрав когось іншого".
Трамп кілька разів називав генпрокурора "дуже слабким" та"ганебною" людиною.
Як стверджує в своїй книзі "Страх. Трамп у Білому Домі" журналіст Боб Вудворд, Дональд Трамп принизливо охарактеризував Сешнса голові секретаріату Білого Дому Робу Портеру: "Цей хлопець розумово відсталий. Це тупорилий виходець з Півдня, він навіть не зміг би бути сільським адвокатом в штаті Алабама".