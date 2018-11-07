Трамп звільнив генпрокурора США, який самоусунувся від "російського розслідування"

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Президент США Дональд Трамп звільнив генпрокурора Джеффа Сешнса.

У Twitter Трамп оголосив, що Сешнса тимчасово замінить керівник офісу генпрокурора Меттью Вітакер.

Президент США кілька місяців критикував Сешнса, який раніше був сенатором-республіканцем і підтримував Трампа від самого початку його кампанії.

"Ми дякуємо генеральному прокуророві Джеффу Сешнсу за його службу і бажаємо йому удачі", - написав Трамп.

Пропустити Twitter допис , автор: @realDonaldTrump ....We thank Attorney General Jeff Sessions for his service, and wish him well! A permanent replacement will be nominated at a later date. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 листопада 2018 р.

У повідомленні про відставку пан Сешнс пояснив, що рішення не було його власним.

"Шановний пане президенте, на ваше прохання я представляю на розгляд свою відставку", - написав він.

Пан Трамп неодноразово насміхався над Джеффом Сешнсом після того, як той самоусунувся від "російського розслідування" в березні 2017 року, дозволивши його проводити заступнику - Роду Розенштайну. В підсумку розслідування, яке розвинув спецпрокурор Роберт Мюллер, поставило під сумнів чимало заяв Білого Дому.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Джефф Сешнс був першим сенатором, який підтримав Трампа під час кампанії

У липні 2017 року Трамп заявив New York Times, що Сешнс мав попередити його про рішення самоусунутися від розслідування "перш ніж він зайняв цю посаду, я б вибрав когось іншого".

Трамп кілька разів називав генпрокурора "дуже слабким" та"ганебною" людиною.

Як стверджує в своїй книзі "Страх. Трамп у Білому Домі" журналіст Боб Вудворд, Дональд Трамп принизливо охарактеризував Сешнса голові секретаріату Білого Дому Робу Портеру: "Цей хлопець розумово відсталий. Це тупорилий виходець з Півдня, він навіть не зміг би бути сільським адвокатом в штаті Алабама".