Слова Макрона про нацистського колаборанта викликали обурення у Франції

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Філіппа Петена вважали національним героєм Франції через його роль у Першій світовій війні, але 1940 року він очолив маріонеточний уряд прихильників Гітлера

Президента Франції Еммануеля Макрона розкритикували за слова на адресу маршала Філіппа Петена, сказані під час церемонії на честь 100-ліття закінчення Першої світової війни.

Пан Макрон назвав маршала Петена "великим солдатом", який зробив "катастрофічний вибір" під час Другої світової війни.

Деякі французькі політики та єврейські лідери засудили слова президента Франції.

Петена називали національним героєм за захист Франції під час Першої світової війни, але після Другої світової війни його засудили до смерті за державну зраду.

Маршал співробітничав з нацистською окупаційною адміністрацією та керував маріонеточним урядом з курортного містечка Віші.

Як пояснює свої слова Макрон?

"Я нічого не прощаю, але я не збираюся нічого видаляти з нашої історії", - сказав президент Франції, наголосивши, що Петен був "співучасником серйозних злочинів".

"Ви самі створюєте суперечки", - звернувся він до журналістів.

У суботу в Парижі відбудуться урочисті церемонії вшанування пам'яті восьми маршалів, у тому числі Петена, який очолював французьку армію в Першій світовій війні.

Якою була реакція у Франції?

Чимало політиків та громадських діячів засудили слова Макрона.

Копирайт изображения AFP Image caption Маршал Петен (зліва) погодився співпрацювати з Гітлером у 1940 році

Франсіс Каліфат з асоціації французьких єврейських організацій CRIF заявив, що був "шокований" словами пана Макрона на адресу нацистського колаборанта, що допоміг відправити тисячі євреїв на смерть в концтабори Третього Рейху.

"Єдине, що ми будемо пам'ятати про Петена, це те, що він був засуджений від імені французького народу за приниження нації", - наголосив пан Каліфат.

"Макрон, цього разу ти зайшов надто далеко. Історія Франції - не твоя іграшка", - написав лідер лівої "Непокірної Франції" Жан-Люк Меланшон у Twitter.

Він назвав Петена "зрадником та антисемітом".

Ким був маршал Петен?

Філіпп Петен народився в 1856 році, і 20 років по тому він вступив до лав французької армії.

Чимало французів вважали його національним героєм за відновлення духу армії після битви за Верден - найбільшої та найдовшої в Першій світовій війні.

У 1918 році він став маршалом Франції.

У 1940 році, коли Німеччина захопила північну Францію, Петен був призначений віце-прем'єром. Пізніше він звернувся до нацистів з проханням про перемир'я, після укладення якого був призначений "главою держави", користувався майже абсолютними повноваженнями.

Перемир'я дало німцям повний контроль над північною та західною Францією, зокрема, Парижем. Решту країни кілька років контролювала адміністрація Петена.

Офіційно режим Віші був нейтральним, але на практиці тісно співпрацював з Німеччиною та запровадив власне антисемітське законодавство.

Після закінчення Другої світової війни Петен був арештований і засуджений до смерті за державну зраду. Вирок замінили на довічне ув'язнення з огляду на його вік.

Петен помер у 1951 році у віці 95 років.