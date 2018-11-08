Принц Чарльз: коли стану королем, в політику не втручатимусь
Принц Чарльз в ексклюзивному інтерв'ю ВВС заявив, що коли стане королем, то не буде висловлюватися на суспільно-політичні теми.
Принц Уельський вже не одне десятиліття публічно виступає з питань, які пов'язані з охороною навколишнього середовища. Також він висловлюється щодо сучасної архітектури і не раз звертався до членів уряду з приводу проблем, які його хвилюють. Багато хто це розцінював як втручання в компетенцію міністрів.
У приватних розмовах, якщо вірити інформації його співбесідників, він допускав й відвертіші висловлювання. Наприклад, у 2014 році він нібито порівняв Володимира Путіна з Гітлером, однак офіційно факт такого висловлювання ніколи не підтверджувався.
Британські монархи старанно уникають будь-яких спірних висловлювань.
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В документальному фільмі ВВС, який виходить в ефір з нагоди 70-річчя принца Чарльза, наступник британського трону підкреслив, що коли стане монархом, буде діяти в рамках "конституційних параметрів".
Він підкреслив, що ніколи не виступав у підтримку якоїсь з політичних партій.
На питання, чи продовжиться його суспільна діяльність і після сходження на престол, Чарльз відповів: "Ні, не буде. Я не настільки недалекий. Я визнаю, що бути сувереном - це зовсім інша справа. Тому, звичайно ж, я повною мірою розумію, як це буде функціонувати".
Принцу Чарльзу виповниться 70 років 14 листопада.
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