У Києві запрацює кінотеатр "Зоряний", де був штаб Партії регіонів

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У 2019 році в Києві відновить свою роботу кінотеатр "Зоряний", який понад десять років був штабом Партії регіонів.

За повідомленням Печерської райадміністрації столиці, найближчим часом має відбутися реконструкція цього закладу.

У кінотеатрі планують створити чотири сучасні кінозали. "Крім того, в центрі проводитимуться різноманітні культурно-мистецькі заходи, фестивалі та майстер-класи зорієнтовані на популяризацію кінематографу", - йдеться в повідомленні.

Поблизу будівлі відновлять роботу фонтану та створять "привабливий публічний простір навколо".

Наразі триває робота над розробкою проекту, найближчим часом його представлять громадськості.

Штаб "регіоналів"

Раніше українські ЗМІ повідомляли, що у 2003 році власником ТОВ "Кіноцентр "Зоряний" став екс-голова Державного управління справами та член Партії регіонів Андрій Кравець.

З того часу в кінотеатрі Партія регіонів проводила свої з'їзди та наради.

За цей період власники "Зоряного" змінювалися, але штаб "регіоналів" продовжував працювати у цьому приміщенні.

Після втечі Віктора Януковича до Росії та часткового ребрендингу партії в "Опозиційний блок" київська влада поставила питання про повернення кінотеатру місту.

Мер Києва Віталій Кличко неодноразово заявляв, що столична влада використовуватиме всі правові засоби, аби повернути "Зоряний". З цією метою тривали і судові розгляди.

У травні 2018 року депутати Київради доручили КМДА повернути в комунальну власність цей заклад. Однак досі цей процес не завершений.

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