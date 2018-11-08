У Британії тисячі людей досі дивляться чорно-біле телебачення: чому?

Понад сім тисяч людей у Британії досі дивляться чорно-білий телевізор.

Лондон має найбільше ліцензій на чорно-біле телебачення - 1768, Вест-Мідлендс - 431, Великий Манчестер - 390.

Загалом у 7161 будинку в Британії так і не почали дивитися кольорове телебачення, попри можливість його отримати ще з 1967 року.

Проте кількість таких ліцензій зменшується, за останні п'ять років - майже вдвічі.

Компанія TV Licensing нагадує, що за британським законодавством, кожен, хто дивиться телебачення, повинен мати телевізійну ліцензію.

Речник Джейсон Гілл заявив: "Якщо ви дивитеся EastEnders (програма "Жителі Іст-Енду"), Strictly ("Танці з зірками") або Question Time (шоу "Час запитань") на чорно-білому 50-річному телевізорі або в кольорі на планшеті, вам потрібна телевізійна ліцензія для перегляду та запису програм, які транслюються".

"Вам також потрібна ліцензія для завантаження або перегляду програм BBC на iPlayer чи на будь-якому пристрої", - додав він.

Раніше компанія заявила, що впродовж минулого року понад 26 тисяч молодих людей у ​​віці від 18 до 25 років виявили за переглядом телевізійної трансляції чи BBC iPlayer без ліцензії.

Ліцензія на чорно-біле телебачення значно дешевша ніж кольорова: вона коштує 50,5 фунтів на рік, кольорова - 150,5. Окрім того, власників таких ліцензій не перевіряють.

Чорно-білі телевізори вже купити практично неможливо, хоча деякі сайти все ще їх пропонують.

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