Чому в Україну не пустили російського священика

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7 листопада у Київ не пропустили ректора Московської духовної академії архієпископа Амвросія. Українські спецслужби заборонили йому в'їзд до України.

Ієрарх російської церкви нібито їхав для участі в богослужіннях з нагоди дня пам'яті Нестора Літописця, а також мав відвідати Київську духовну академію.

Проте українські прикордонники відмовили йому у в'їзді на виконання доручення СБУ.

Це перший випадок, коли в Україну не пропустили представника російської церкви.

Російські ЗМІ повідомили, що прикордонники аеропорту "Київ" провели з ієрархом Амвросієм співбесіду після прильоту. Після спілкування йому повідомили, що відмовляють у в'їзді в Україну.

В Державній прикордонній службі підтвердили BBC News Україна, що дійсно не пропустили російського священика.

"Він не зміг підтвердити мету поїздки, а саме, де буде, куди їде та чому їде", - розповів речник відомства Олег Слободян.

Окрім того, за його словами, є рішення спецслужби про заборону йому в'їжджати на територію України.

У відомстві додають, що це чи не перший випадок, коли представника російської церкви не пропустили в Україну, а значить, такі люди вже є у списку персон нон-грата.

В Російській православній церкві вже обурилися цим фактом. Там заявили, що архієпископ Амвросій їхав до Київської духовної академії.

"Однак українська влада закрила йому доступ до країни, імовірно, запідозривши, що він шпигун", - цитує "Інтерфакс" представника відділу зовнішніх зв'язків Московського патріархату з міжправославних зв'язків Ігоря Якимчука.

В СБУ цю ситуацію поки що не коментували.

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