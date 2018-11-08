Samsung представила смартфон з екраном, що згинається

Копирайт изображения SAMSUNG Image caption У розкритому вигляді видно тільки один великий екран, але якщо його зігнути, то починає працювати додатковий дисплей на зворотному боці

Компанія Samsung представила телефон, що згинається на виставці в Сан-Франциско.

Вона назвала свій дисплей Infinity Flex "основою смартфону завтрашнього дня" і сказала, що має намір почати виробництво протягом кількох місяців.

У розгорнутому вигляді пристрій нагадує планшет діагоналлю 7,3 дюйма. Коли ж основний екран складено, то починає працювати окремий менший "дисплей на обкладинці" на іншому боці телефону.

Компанія Samsung дражнила користувачів цією концепцією понад п'ять років, і змагалася з Huawei за те, хто першим представить пристрій з такими характеристиками.

Тим не менше, їх обох випередили тиждень тому, коли маловідомий стартап Royole представив свій телефон, який згинається.

На відміну від пристрою Royole FlexPai, Samsung не продемонструвала остаточний вигляд свого телефону. Вона помістила його у кейс, аби мати можливість презентувати дизайн на пізнішій події.

Компанія також не розкрила, як назве пристрій.

Однак Samsung розповіла, що майбутній смартфон зможе одночасно запускати три програми.

Джастін Денісон, який представив апарат, зазначив, що у складеному вигляді його можна "акуратно розмістити всередині" кишені куртки. Це можливо завдяки тому, що дисплеї апарату тонші ніж на попередніх телефонах.

На відміну від FlexPai, пристрій Samsung залишається пласким у складеному вигляді. Але це відбувається коштом помітних розривів в панелі, принаймні на прототипі.

Копирайт изображения SAMSUNG Image caption Samsung заявив, що новий дизайн потребував винайдення нових матеріалів

Продажі смартфонів Samsung у липні-вересні зменшились на 13,4%, порівняно з аналогічним періодом минулого року, за даними дослідницької компанії IDC.

Але аналітики стверджують, що гнучкий телефон має потенціал для посилення бренду Samsung та збільшення інтересу до більш широкого ряду їхніх пристроїв.

Копирайт изображения Samsung Image caption Samsung пообіцяла розкрити більше в рамках пізнішого заходу

"У нас вже були телефони, які можна було стискати, повертати, розкладати та навіть згинати", - коментує Марта Пінто з IDC.

"Диференціація є надзвичайно важливою. Продажі смартфонів Samsung зменшуються, оскільки компанія зіткнулася з серйозною конкуренцією з боку Huawei та інших китайських брендів".

"Якщо компанія зможе вивести на ринок новий, дійсно цікавий пристрій, це може стати шансом отримати імпульс і повернутися до зростання".

Google також проводить власний захід розробників для Android.

Один з її головних інженерів повідомив, що незабаром компанія додасть в операційну систему підтримку розробки телефонів, які згинаються, сторонніми виробниками.

Компанія також розмістила відповідну інформацію у Twitter.

Аналіз: Дейв Лі, репортер з питань технологій у Північній Америці

Копирайт изображения Reuters

Нарешті, деякі цікаві нововведення у сфері смартфонів. Або, можна сказати, у сфері смартфонів і планшетів.

Новий формфактор може стати величезним стимулом для виробників пристроїв, але тільки якщо матиме сенс.

Телефони, які можна складати, зробили колись великі пристрої кишеньковими, а потім смартфони принесли до наших долонь безкнопочне керування.

Але що принесуть екрани, які згинаються?

Одна з причин, чому Samsung продемонстрував цей пристрій на своїй конференції розробників, було надати програмістам можливість подумати над тим, як максимально використати нові можливості, які може дати екран, який згинається.

Є причина, чому майже кожен новий смартфон до сьогодні виглядав однаково: це працювало.

Перехід на екрани, які згинаються, може потребувати великих компромісів у ціні, якості екрану та, можливо, вазі - пристрій, який Samsung продемонстрував, виглядав доволі масивним.

Я відкладаю висновки, поки не матиму шанс потримати пристрій у руках.

Image caption Еволюція телефонних дисплеїв

IBM Simon: перший мобільний телефон з сенсорним екраном, але його акумулятора вистачало лише на одну годину.

Siemens S10: перший телефон з кольоровим дисплеєм - хоча показував він лише червоний, зелений, синій і білий кольори.

LG Prada: у телефоні вперше з'явився ємнісний сенсорний екран - він розпізнавав дотик пальця за допомогою змін в електричному полі дисплея, а не тиску.

iPhone: Apple використала "мультитач", розпізнавання кількох точок контакту, що дозволяло збільшувати масштаб та здійснювати інші дії.

Nokia N85: перший телефон з OLED-дисплеєм (з органічними світлодіодами), що дозволяє відтворювати глибший чорний колір та покращити контрастність.

Samsung Galaxy Note: хоча й не був першим "фаблетом", але телефон довів, що з'явився попит на 5-дюймові дисплї, попри те, що його називали "комічно величезним".

LG G Flex: вигнутий дизайн висміювали як трюк, але він вказав шлях до справжніх "гнучких" телефонів майбутнього.

Sharp Aquos Crystal: "безрамковий" дизайн телефону передбачив сьогоднішню тенденцію до зменшення рамок екранів.

Samsung Galaxy Note Edge: перший телефон Samsung, у якому екран заходить на одну з бокових граней, а додатковий простір використовується для сповіщень та ярликів додатків.

Sony Xperia Z5 Premium: у смартфоні вперше з'явився дисплей із роздільною здатністю 4К, ще до того як мобільний контент із надвисокою роздільною здатністю став масово доступним.

Essential Phone: Пристрій від компанії-стартапу, який випередив Apple, розмістивши камеру у вирізі на дисплеї, що дозволило розширити екран вгору.

Royole FlexPai: Каліфорнійський стартап здивував індустрію, коли представив "перший у світі складний телефон" минулого місяця.

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