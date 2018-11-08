Tesla представила нового голову компанії

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Правління виробника електрокарів Tesla очолить виконавчий директор австралійської компанії Telstra.

Робін Денгольм перебирає на себе обов'язки засновника компанії Ілона Маска, який залишиться головним виконавчим директором Tesla.

Минулого місяця Маск погодився залишити посаду голови компанії після звинувачень у шахрайстві, які йому висунули американські фінансові регулятори.

Окрім виплати різних штрафів, вони поставили Tesla умови призначити нового незалежного голову компанії.

Посилений нагляд

Tesla пережила важкі місяці після того, як на початку серпня засновник компанії Ілон Маск залишив кілька коментарів у соціальних мережах.

Він зауважив, що має "фінансове забезпечення", аби зробити Tesla приватною. Вартість акцій злетіла після цього коментаря.

Згодом Маск відмовився від свого плану через відгуки інвесторів.

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Влада США позивалася до Маска за те, що той ввів інвесторів в оману. В результаті компанія була змушена виплатити штраф 20 мільйонів доларів, а Маск відмовився від ролі очільника компанії на три роки.

Інвестори також закликали посилити нагляд за Маском через його нестабільну поведінку. У інтерв'ю у ЗМІ він розповів, що часто спить на дивані в офісі Тесли, а у нещодавньому онлайн-відео навіть викурив марихуану.

"Великий досвід"

Робін Денгольм працювала у Tesla з серпня 2014 року. До австралійської телекомунікаційної компанії Telstra вона доєдналася у 2017 році. У липні цього року її призначили головною фінансовою директоркою Telstra.

"Я вірю в цю компанію, я вірю в свою місію, і я з нетерпінням чекаю на те, щоб допомогти Ілону та команді Тесла досягти стабільної прибутковості", - сказала пані Денгольм, після призначення.

Перед тим, як перейти до Telstra, пані Денгольм працювала в комп'ютерній компанії Sun Microsystems у Кремнієвій Долині, в японській автомобільній компанії Toyota, консультувала Артура Андерсона та займалася мережевим устаткуванням Juniper Networks.

Вона заступить на роботу в Tesla на повний робочий день після того, як відпрацює шестимісячний термін в австралійській компанії.

"Робін має великий досвід як у технічній, так і в автомобільній галузях, і за останні чотири роки вона зробила значний внесок як член правління Tesla, допомагаючи нам стати прибутковою компанією", - сказав пан Маск.

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