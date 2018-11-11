Усик - Беллью: нокаут з прицілом на Джошуа

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Нокаутувавши у восьмому раунді британця Тоні Беллью, 10 листопада, у ніч з суботи на неділю на ринзі "Манчестер-Арени" у Манчестері українець Олександр Усик захистив звання абсолютного чемпіона світу у важкій вазі.

Для Усика цей бій мав особливе значення. У липні він переміг за очками в Москві у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії росіянина Мурата Гассієва і заволодів поясами усіх чотирьох основних версій і Трофеєм Мугаммеда Алі у крузервейті. Відразу після перемоги, безпосередньо в рингу Олександр викликав на бій Тоні Беллью, заявивши, що йому без різниці, в якій категорії битися з британцем.

Свої інтереси

Це була заявка, адже Беллью, котрий свого часу теж був чемпіоном світу у важкій вазі, останнім часом виступав серед супертяжів і після двох поспіль сенсаційних перемог нокаутами над співвітчизником Девідом Геєм здобув репутацію одного з найсильніших панчерів дивізіону. Своєю заявою Усик продемонстрував, що крузервейтом обмежуватися не збирається і готовий підійматися вище. Власне, воно й не дивно, бо з важких ваг у професійному боксі дійсно високими заробітками можуть похизуватися лише супертяжі.

Втім, Беллью, за плечима якого було 11 років професійної кар'єри, 33 бої з яких 30 переможні (20 - нокаутом), один нічийний і два програшних, не встояв перед спокусою здобути титул абсолютного чемпіона світу і наважився на виснажливу згонку ваги. Складності процесу додавав часовий цейтнот: між днем, коли сторони домовилися і датою бою було менш як три місяці.

При цьому ще до зустрічі з Усиком 35-річний Беллью заявив, що за будь-якого результату цей бій буде для нього останнім у кар'єрі. На передматчевій прес-конференції Тоні пояснив своє рішення: "Я втомився від слави і постійної уваги. Після поєдинку з Усиком зміню номер телефону і буду жити нормальним життям, просто зникну з поля зору".

Однак спочатку Тоні збирався перемогти Олександра. І сам британець, і більшість спеціалістів, яких запитували думку про майбутнє протистояння, були одностайні: за очками Белллью шансів перемогти технічнішого і рухливішого Усика не має. Усі сподівання британця були пов'язані зі страшної сили ударом. Таким, який двічі допоміг йому зробити те, що не вдалося іншому видатному українському чемпіону гевівейту Володимиру Кличку, тобто нокаутувати Девіда Гея.

При цьому Беллью радили не затягувати з ударом, що нокаутує, бо в пізніх раундах більш майстерний українець свого не віддасть. Такої риторики дотримуватися як британці Гей та Ентоні Джошуа, так і українці Сергій Дерев'янченко та Євген Хитров.

Налаштовані на війну

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Беллью налаштовував себе на війну. Таким заведеним і сконцентрованим одночасно його не бачили, мабуть, ще ніколи. І перших п'ять раундів у поєдинку були, мабуть, найважчими в кар'єрі Усика. Диктував умови саме Тоні. А Олександр в основному оборонявся, ухилявся та контратакував. Лише виключна маневровність, відчуття бою і швидкість ніг дозволили Усику вийти з під того невпинного пресингу цілим і неушкодженим. Кілька серйозних ударів він все ж пропустив, але то не були влучання небезпечні настільки, щоб українець опинився на канвасі рингу. До того ж контратакував Олександр не менш гостро, а тому трохи дивним виглядає висновок усіх 20-ти експертів журналу The Ring, згідно з якими за очками лідирував лише британець.

Перевага Беллью не була тотальною. Навіть більше, починаючи з шостого раунду в поєдинку настав злам. Усик, який до того радше стримував суперника, зайняв центр рингу і почав диктувати умови сам. При цьому перевага українця в рухливості ставала з кожною миттю помітнішою. Кілька разів доволі небезпечно зачепити опонента Олександрові вдалося вже в шостому і сьомому раундах.

А розв'язка настала у восьмій трихвилинці. Беллью, який у процесі скидання ваги змушений був схуднути на 18 кілограмів (зі 108-ми до 90) відверто підсів функціонально. В ході восьмого раунду у важкому становищі він опинявся тричі. Двічі з-під атак Усика виходив, а в третьому, пропустивши джеб справа і лівий боковий, впав на канвас рингу підкошеним. Відкритий рефері рахунок мав формальне значення, бо шансів піднятися Беллью не мав. Ледь отямившись після бою, Тоні зізнається, що навіть не знає, в якому раунді був нокаутований.

Тактична самостійність

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Усик здобув гросмейстерську з усіх точок зору перемогу, цінність якої зростає ще й з огляду на те, що в його куті цього разу не було тренера Анатолія Ломаченка, котрий у ці дні готує сина Василя до захисту титулу WBA в легкій вазі з пуерториканцем Хосе Педрасою. Той бій відбудеться 8 грудня в Нью-Йорку, а Усикові без Ломаченка-старшого поряд було непросто, адже саме обраний цим тренером тактичний малюнок допоміг в чисту перемогти Гассієва у фіналі WBSS. До того бій у півфіналі турніру проти латвійця Майріса Брієдіса Усик проводив без Ломаченка і мав великі труднощі.

Цього разу діями Олександра керували Юрій Ткаченко і Расс Абнер. Анатолій Ломаченко обмежився передматчевими інструкціями з відстані. Втім, у нинішньому випадку тактика спрацювала ідеально - Олександр виграв 16-й з 16-ти проведених на профі-рингу боїв, у 12-те відправивши суперника в нокаут.

Природно, що відразу після бою британські журналісти запитали Усика про можливий бій з чемпіоном WBA, IBF та WBO у суперважкому дивізіоні Ентоні Джошуа. Олександр відповів, що провів найважчий рік у кар'єрі та зараз понад усе воліє відпочити. Правда, промоутер бійця Олександр Красюк доповнив клієнта: "Сашка цікавить такий бій".

Зрештою, жодних викликів, на відміну від попереднього бою, Усик на цей раз не робив, заявами не розкидався. Видно, що бій проти Беллью дався українцеві непросто і тепер він потребує часу, щоб проаналізувати все те, що відбулося. Адже кілька разів Тоні влучив у Олександра доволі небезпечно. При цьому не треба забувати, що Беллью не має над Усиком переваги в антропометрії і сильно підсів на екваторі бою, вочевидь через пов'язане зі згонкою ваги виснаження.

Між крузервейтом і гевівейтом

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Джошуа, так само як чемпіон WBC у гевівейті Діонтей Вайлдер зі США помітно переважають Усика в зрості, розмаху рук, габаритах. Відповідно їхні влучання можуть мати руйнівні наслідки. Звичайно, Олександр володіє унікальним вмінням оборонятися й ухилятися від ударів, блискавично контратакує, але в бою з людьми, які банально більші і потужніші ця риса може не дати переваги.

Найближчим часом Усикові і його команді буде над чим подумати. Не виключений варіант, що він спробує раз чи двічі захистити звання абсолютного чемпіона світу в крузервейті. Принаймні, згадуваний вище українець Хитров, котрий живе і тренується в США, стверджує, що американці бачать в Усикові головного промоутера важкої ваги, котра досі в популярності програвала гевівейту катастрофічно.

В принципі, поки ситуація якщо й змінилася, то не кардинально. Напередодні бою за звання абсолютного чемпіона світу британська преса повідомила, що гарантований гонорар Беллью за бій складе 4 мільйони фунтів, тоді як за нетитульний бій з Геєм серед супертяжів він заробив мінімум 10 млн.

Треба також враховувати, що в крузервейті не так уже й багато особистостей рівня Усика. Певне зацікавлення може викликати повторна зустріч з Брієдісом. Перемога над яким була не дуже однозначною. Можливо, з допомогою російських грошей вдасться підігріти інтерес навколо реваншу з Гассієвим. Теж сумнівно, бо Мурата Олександр переміг в чисту. Можна згадати також 50-річного американця Роя Джонса, який нещодавно заявив про бажання повернутися в бокс заради бою з Усиком.

Однак всі ці варіанти - несерйозні. Особливо на тлі можливих протистоянь з Джошуа чи вайлдером, або навіть іншим грізним британцем Ділліаном Вайтом, котрий був присутній на бої Усик — Беллью в Манчестері. 22 грудня Вайт зійдеться в поєдинку з земляком Дереком Чісорою. Переможця називають одним із претендентів на чемпіонський бій з Джошуа. Однак враховуючи, що в пріоритеті Ентоні - поєдинок за об'єднання титулів з Вайлдером, такий варіант можуть відкласти. Й відповідно звести Вайта з Усиком. Варіантів багато, але наразі всі вони виглядають приблизними.

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