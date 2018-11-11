Пожежі у Каліфорнії забрали життя 25 людей

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Кількість загиблих людей у каліфорнійських пожежах зросла до 25, повідомляють чиновники.

Чотирнадцять тіл загиблих виявили у міста Парадайз на півночі штату.

Ще двоє людей померли на півдні, поблизу Малібу.

Майже 250 тисяч людей були змушені залишити свої домівки, аби врятуватися від трьох найбільших пожеж, що зараз вирують в США.

Президент Дональд Трамп заявив, що пожежі розпочалися через погане управління лісовими господарствами штату.

Де найбільші пожежі?

Одна з пожеж під назвою Кемп почала ширитися округом Б'ютт у Каліфорнії, і рятувальникам не вдалося її вгамувати поки вона не знищила місто Парадайз.

Інша пожежа у п'ятницю охопила дорогий пляжний курорт Малібу і до неділі вогонь збільшився вже вдвічі.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Багато будинків згоріли в Малібу

Пожежа, яку назвали Вулсі, зараз займає територію у 28 тисяч гектарів.

Серед міст, які підлягають евакуації, опинилося і Таусенд Оукс, де у середу стрілець у барі вбив 12 людей.

Метеорологи попереджають про те, що несприятливі умови триватимуть до наступного тижня, проте пожежники сподіваються скористатися тим, що потужний вітер, який розносив полум'я, тимчасово затих.

Що кажуть рятувальники?

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На прес-конференції шериф округу Б'ютт Корі Хоне заявив, що у суботу у місті Парадайз знайшли десятьох загиблих. Раніше ще чотири людини загинули у сусідньому регіоні Конков.

На фотографіях з Парадайзу видно що небо наповнене щільним димом, який майже закриває сонце.

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Пожежа Кемп вже знищила 40 гектарів землі. Під контроль вдалося взяти лише 20 відсотків полумя, і щоб повністю вгамувати негоду може знадобитися близько трьох тижнів, повідомляють чиновники.

Пожежа почалася в четвер у Національному парку Плумас на північ від Сакраменто, і швидко поглинула місто Парадайз.

Вогонь, який вже назвали найбільш руйнівним у історії країни, знищив 6700 житлових будинків і підприємств. Полум'я рухалося так швидко, що деякі люди були змушені кидати свої машини і тікати з міста пішки.

Пожежники також наказали готуватися до евакуації 93 тисячам жителів міста Чіко на північ від Сакраменто.

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