Зсув ґрунту у Бразилії: людей шукають у повній тиші

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Рятувальники шукають тих, хто вижив після зсуву ґрунту у Бразилії. Його жертвами вже стали 10 людей, серед них принаймі одна дитина.

Інцидент стався в штаті Ріо-де-Жанейро в ніч на суботу, після зливи, що тривала два дні.

За даними місцевої пожежної служби, велика брила сповзла схилом та впала на будинки у місті Нітерой.

Добровольці приєдналися до рятувальників та поліцейських, та разом створили людський ланцюг, яким передають бруд та сміття, аби прибрати його з будинків.

Інформаційна мережа Globo повідомляє, що рятувальники працюють у повній тиші, аби мати змогу почути постраждалих, які могли опинитися під завалами.

Копирайт изображения AFP/Getty Image caption Спеціально навчені собаки допомогли знайти живими вже 11 людей

Аби не припиняти пошук людей вночі та вранці на місці інциденту ввімкнули освітлення.

Копирайт изображения AFP/Getty Image caption Рятувальники працюють без перерви вже 24 години

Місцеві ЗМІ заявили, що наразі вдалося врятувати вже 11 людей, серед них щонайменше двоє дітей. Більшість знайшли пошукові собаки.

Найбільше від зсуву постраждала місцева піцерія та житлові будинки.

Зсуви та повені часто трапляються у Бразилії. Найнебезпечніший зсув країна пережила у 2011 році, коли після сильного дощу у штаті Ріо-де-Жанейро цілий схил поховав під собою майже тисячу людей.

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