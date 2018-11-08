"Молодий бог": пенсіонер хоче через суд стати на 20 років молодшим

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69-річний Еміль Рателбанд прагне офіційно змінити дату свого народження з 11 березня 1949 року на 11 березня 1969 року і порівнює це зі зміною статі.

"Ми живемо у час, коли ви можете змінити ім'я, можете змінити стать. А чому не вік?", - запитує Рателбанд в розмові з журналістами газети De Telegraaf.

Міський суд міста Арнем має винести рішення у цій справі протягом найближчих тижнів.

Нідерландська газета Algemeen Dagblad повідомляє, що суд дивиться на перспективи позову чоловіка скептично - в країні немає правового механізму, який дозволяв би громадянину офіційно змінити свій вік.

Один з суддів поцікавився, що станеться з 20 роками життя пана Рателбанда, які він збирається викреслити. "За ким тоді доглядали ваші батьки? Хто був тим малим хлопчиком?", - запитав суддя.

Пан Рателбанд у своєму позові вказує, що відчуває на собі дискримінацію через свій вік - наприклад, під час прийому на роботу чи пошуку стосунків у сервісі знайомств Tinder.

"У віці 69 років я обмежений у своїх можливостях. А якщо мені 49, я можу придбати новий будинок, їздити на іншому авто, можу більше працювати", - каже він.

"Якщо я в Tinder вкажу свій справжній вік, мені просто ніхто не відповість. А от якщо я вкажу, що мені 49, то з моїми даними я опинюся в привілейованому положенні", - додає Рателбанд.

За його словами, лікарі запевняють його в тому, що в нього тіло 45-річного чоловіка, а сам він описує себе як "молодого бога".

Пан Рателбанд також пообіцяв, що в разі, якщо його вік офіційно змінять, він відмовиться від пенсії.

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