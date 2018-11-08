В Китаї показали “штучного телеведучого". Що він вміє?

Китайське інформаційне агентство "Сіньхуа" продемонструвало віртуального телеведучого, який працює на основі штучного інтелекту і здатен самостійно зачитувати текст новин.

Розробники "телеведучого" стверджують, що він може зачитувати той чи інший текст так само природно, як і професійний ведучий чи диктор.

Щоправда, з цим твердженням згодні не всі. Дехто з глядачів зауважив, що його голос "занадто схожий на голос робота".

Технології штучного інтелекту використовувалися для того, аби навчити програму імітувати голос та інтонації реальних дикторів "Сіньхуа", а також їхню міміку.

"Доброго дня, ви дивитися англомовну версію випуску новин", - каже віртуальний телеведучий на початку програми.

"Я працюватиму невтомно і продовжуватиму інформувати вас про останні події - тексти завантажуються в систему, що керує мною, безперервно", - додає він.

В агентстві "Сіньхуа" кажуть, що їхній новий "телеведучий" може працювати цілодобово і тим самим здатен допомогти суттєво знизити витрати, які йдуть на створення новинних випусків.

Також він може бути корисним у ситуаціях, коли випуск новин необхідно створити терміново.

Все ще не ідеально

Попри те, що багатьом нова ініціатива "Сіньхуа" сподобалася, знайшлися й ті, хто наголосив на тому, що над проектом ще доведеться попрацювати. Поки ж, кажуть вони, "телеведучий" виглядає занадто нереалістично.

"Дивитися на це довше, ніж кілька хвилин, доволі важко, - каже Майкл Вулдрідж з Оксфордського університету. - Ведучий виглядає занадто пласким і рівномірним, в усьому цьому не відчувається ритму і акцентів".

Він також зазначив, що справжні люди у ролі ведучих завжди викликатимуть більшу довіру.

"Це хороша перша спроба,- додає професор Ноел Шакркі з Шеффілдського університету. - Побачимо, як ця технологія покращиться з часом".

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