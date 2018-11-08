Караван мігрантів, що прямує до США: де він зараз?

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Тисячі мігрантів, що прямують до кордону зі Сполученими Штатами, дісталися столиці Мексики. Для них влада міста перетворила місцевий стадіон у величезний мігрантський табір.

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Усі переселенці, що прибувають до Мехіко, можуть прийти на стадіон і отримати найнеобхідніше - матраси, ковдри та їжу.

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Більшість мігрантів - це громадяни Гондурасу, що в Центральній Америці. За їхніми словами, вони змушені були залишити батьківщину через те, що там не відчували себе у безпеці.

Дехто зізнається, що сподівається дістатися США, аби знайти там роботу.

Караван з кількох тисяч переселенців вирушив з міста Сан-Педро-Сула (Гондурас) у напрямку Сполучених штатів ще 13 жовтня. З того часу пройшло більше трьох тижнів - мігранти встигли подолати понад 1 600 кілометрів.

Більшість з них пересувається пішки.

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Попри тривалий шлях, в багатьох мігрантів, зокрема в дітей, немає правильного взуття, яке підходило б для подібної подорожі.

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При тому, що з моменту, як караван дістався Мехіко, місцевий стадіон перетворився на переповнене людьми місце, переселенці дякують мексиканській владі за допомогу і можливість перепочити.

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За офіційними даними, на стадіоні наразі перебувають 4,5 тисячі мігрантів. Ще дві групи переселенців наразі знаходяться неподалік столиці і незабаром об'єднаються.

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Президент США Дональд Трамп неодноразово висловлювався щодо цієї ситуації, намагався тиснути на мексиканську владу і вимагав від неї зупинити караван мігрантів.

В середині жовтня Трамп заявив, що не виключає можливості повного закриття кордону з Мексикою із залученням військових.

Деякі переселенці запевняють, що в будь-якому разі продовжать рухатися до кордону з США. Інші ж не виключають, що залишаться у Мексиці і проситимуть місцеву владу про політичний притулок.

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