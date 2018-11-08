У Ботсвані сотні буйволів потонули, тікаючи від левів

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Сотні буйволів потонули в річці на кордоні між Ботсваною та Намібією.

Раніше розслідування припустило, що за стадом гналися леви, що і загнало тварин у річки, повідомила влада Ботсвани.

Як розповів BBC власник одного з місцевих готелів, швидше за все, буйволи опинилися в пастці, оскільки берег на іншому березі річки виявився зависоким. Тварини запанікували, що призвело до тисняви.

За підрахунками представників влади Ботсвани, загинуло близько 400 буйволів.

Місцеві мешканці, які живуть поблизу, розібрали тварин на м'ясо для вживання в їжу. Влада дала їм на це дозвіл, розповів власник місцевого готелю.

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Річка розташована в національному парку Чобе, куди щороку приїздять тисячі туристів подивитися на слонів, жирафів та буйволів.

Сімон Мішелетті, власник одного з готелів на березі річки з боку Намібії, розповів, що стадо було незвично великим і налічувало близько 1000 голів.

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Він також розповів, що вночі було хмарно, тож буйволи, швидше за все, погано бачили.

У міністерстві довкілля Ботсвани оприлюднили заяву, в якій йдеться, що масова загибель тварин у річці Чобе - не рідкість, але місцеві мешканці кажуть, що таких масштабів не пам'ятають.

Копирайт изображения SERONDELA LODGE

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