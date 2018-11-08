У Ботсвані сотні буйволів потонули, тікаючи від левів
Сотні буйволів потонули в річці на кордоні між Ботсваною та Намібією.
Раніше розслідування припустило, що за стадом гналися леви, що і загнало тварин у річки, повідомила влада Ботсвани.
Як розповів BBC власник одного з місцевих готелів, швидше за все, буйволи опинилися в пастці, оскільки берег на іншому березі річки виявився зависоким. Тварини запанікували, що призвело до тисняви.
За підрахунками представників влади Ботсвани, загинуло близько 400 буйволів.
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Місцеві мешканці, які живуть поблизу, розібрали тварин на м'ясо для вживання в їжу. Влада дала їм на це дозвіл, розповів власник місцевого готелю.
Річка розташована в національному парку Чобе, куди щороку приїздять тисячі туристів подивитися на слонів, жирафів та буйволів.
Сімон Мішелетті, власник одного з готелів на березі річки з боку Намібії, розповів, що стадо було незвично великим і налічувало близько 1000 голів.
Він також розповів, що вночі було хмарно, тож буйволи, швидше за все, погано бачили.
У міністерстві довкілля Ботсвани оприлюднили заяву, в якій йдеться, що масова загибель тварин у річці Чобе - не рідкість, але місцеві мешканці кажуть, що таких масштабів не пам'ятають.
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