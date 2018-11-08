Скандал у Білому домі: за що журналіста CNN позбавили акредитації?

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів "Досить!" - президент Трамп розлютився на кореспондента

Білий дім позбавив акредитації кореспондента CNN Джима Акосту після прес-конференції, на якій його питання розгнівали Дональда Трампа.

Журналіста звинуватили в тому, що він "торкнувся руками інтерна".

Телекомпанія CNN і сам журналіст заявили, що звинувачення на його адресу - брехня.

Інтерн, яка працює в Білому домі, під час прес-конференції Дональда Трампа спробувала відібрати в Акости мікрофон.

Кореспондент його не віддав і натомість продовжив ставити питання.

У заяві адміністрації президента зазначено, що кореспондента CNN позбавили акредитації, оскільки він "розпускав руки щодо молодої жінки, яка просто виконувала свою роботу як інтерн Білого дому".

"Ми не потерпимо неприйнятної поведінки, чітко зафіксованої на цьому відео", - наголосила речниця Білого Дому Сара Сандерс у Twitter.

Пропустити Twitter допис , автор: @PressSec We stand by our decision to revoke this individual’s hard pass. We will not tolerate the inappropriate behavior clearly documented in this video. pic.twitter.com/T8X1Ng912y — Sarah Sanders (@PressSec) 8 листопада 2018 р.

На відео з прес-конференції видно, як Акоста торкнувся руки жінки, яка забирала у нього мікрофон.

Твіт речниці Білого дому спричинив ще один скандал. У соцмережах її розкритикували за поширення цього відео, назвавши його фейковим.

Користувачі зазначають, що відео, поширене Сарою Сандерс, - відредаговане: на ньому уповільнено рух стажерки, а рух журналіста навпаки прискорили. Це створило ілюзію, нібито він зробив більш різкий рух, зазначають коментатори у Twitter.

Віце-президент CNN з питань комунікацій Метт Дорнік назвав це у Twitter "абсолютним соромом". "Історія не буде до вас доброю", - зазначив він, звертаючись до прес-секретарки.

Як зазначають користувачі, відео було взяте з сайту InfoWars, що часто поширює фейкові новини.

Що сталося на прес-конференції?

На прес-конференції Джим Акоста кілька разів питав президента Трампа чому він називає "вторгненням" караван мігрантів з Гондурасу, що прямує в бік американського кордону.

Після словесної перепалки президент заявив: "Все, достатньо".

Кореспондент, тим не менш, спробував поставити питання про ймовірне російське втручання у вибори в США.

Трамп назвав це "фальшивкою", а потім наказав журналісту віддати мікрофон.

Копирайт изображения Reuters Image caption На прес-конференції Трамп також назвав назвав CNN "ворогом народу"

Президент назвав Акосту "грубою, жахливою людиною."

"CNN має бути соромно за те, що ви в них працюєте", - сказав Трамп.

За колегу спробував заступитися кореспондент іншого телеканалу, який ставив питання наступним.

"Ви мені теж не дуже подобаєтеся", - відреагував президент.

Як відреагували у CNN?

У CNN оголосили про повну підтримку Акости.

У телекомпанії заявили, що акредитацію забрали через незручні питання, які журналіст ставив на прес-конференції.

"Це безпрецедентне рішення є загрозою нашій демократії, і наша країна заслуговує на краще", - йдеться в заяві CNN.

Копирайт изображения Reuters Image caption Джим Акоста працює в пулі Білого Дому вже п'ять років

Асоціація кореспондентів при Білому домі назвала рішення адміністрації президента щодо Акости "неприйнятним".

"Ми закликаємо Білий дім негайно скасувати це необґрунтоване рішення", - йдеться в заяві Асоціації.

Представник ОБСЄ зі свободи слова також розкритикував рішення адміністрації президента і закликав не називати журналістів "ворогами народу", яке це часто робить Трамп.

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