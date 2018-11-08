Стрілянина в Каліфорнії: поліція встановила підозрюваного. Хто він?

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Внаслідок стрілянини в барі Borderline Bar and Grill, що в місті Таусенд Оукс (Каліфорнія), загинули 12 людей. Хто підозрюваний?

За даними поліції, стрілком виявився 28-річний ветеран морської піхоти США, який мав проблеми з психічним здоров'ям. Його звуть Девід Лонг.

Правоохоронці знайшли його мертвим в адміністративному приміщенні закладу, де відбулася стрілянина. На їхню думку, він застрелився.

Раніше поліцейські вже стикалися з Лонгом. Навесні цього року вони відвідували чоловіка в нього вдома - через повідомлення про його неадекватну поведінку.

Тоді він здався правоохоронцям "роздратованим". Він, кажуть в поліції, "поводив себе трохи ірраціонально".

Тоді ж з Лонгом спілкувалися поліцейські психологи. Вони дійшли висновку, що в нього посттравматичний синдром, але направляти чоловіка на лікування проти його волі все ж не стали.

В Морській піхоті США підтвердили, що Лонг проходив військову службу з 2008 по 2013 рік.

З листопада 2010 року по червень 2011-го він також відбував службу в Афганістані. На рахунку Лонга - кілька військових нагород.

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Що відомо про стрілянину?

В поліції кажуть, що нападник був одягнений в чорне. Спочатку він відкрив вогонь по охоронцях закладу, а потім зайшов до самого бару, де на той момент перебували близько 200 людей.

Спочатку чоловік кинув в зал гранату, а потім відкрив вогонь по натовпу з напівавтоматичного пістолета, стверджують свідки.

"Я якраз був на танцполі, коли почув постріли. Я озирнувся і в цей момент всі почали кричати: "Лягай на підлогу!", - згадує Тейлор Віттлер, який святкував в барі власний день народження.

"Почалася страшенна паніка, я залишався на підлозі, аж поки якийсь хлопець не схопив мене і не витяг", - додає Віттлер.

Люди намагалися врятуватися хто як міг: дехто розбивав вікна за допомогою стільців, інші - ховалися у туалетах.

Один з відвідувачів бару розповів, що це не перший збройний напад, який йому довелося пережити. Минулого року він також був присутнім на концерті в Лас-Вегасі, під час якого вбили 58 людей.

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Що кажуть в поліції?

Шериф поліції Джофф Дін каже, що місце злочину виглядало жахливо: "Всюди була кров", - згадує він.

За його словами, перші поліцейські прибули на місце злочину вже за кілька хвилин після того, як служба порятунку отримала повідомлення про стрілянину.

Інший поліцейський - сержант Рон Гелус, - який намагався зупинити нападника, отримав вогнепальні поранення. Він помер у лікарні.

"Не має значення, в наскільки безпечному районі ви проживаєте, не має значення, наскільки низький тут рівень злочинності - завжди можуть знайтися люди, які вчинять щось настільки ж жахливе, як цей злочин", - каже шериф Джофф Дін.

Він додав, що зараз поліція проводить обшук в домі Лонга, аби спробувати зрозуміти мотиви нападу.

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