Як назвуть швидкісний експрес від аеропорту "Бориспіль"?

Копирайт изображения UKRINFORM Image caption У жовтні провели тестовий пуск нового експреса

Компанія "Укрзалізниця" оголосила конкурс на назву швидкісного експреса, що сполучатиме Міжнародний аеропорт "Бориспіль" з центральним залізничним вокзалом у Києві.

На сторінці у Facebook компанія зазначила, що загалом надійшло понад 400 варіантів назви.

Менджмент "Укрзалізниці" обрав вісім варіантів, які виставили на публічне голосування.

Відповідно, аероекспрес матиме одну з таких назв:

UZ Air

Kyiv Boryspil Express

UZ Express

Січ

Sky Express

Чумак

Аерошатл

Либідь

Голосування триватиме до 11 листопада включно.

Коли відкриють експрес?

Лінію швидкісної залізниці анонсували кілька років тому, але будівництво розпочали у травні цього року.

У жовтні відбувся тестовий пуск рухомого складу. Експресом вже встиг проїхатись прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

За його словами, загальна вартість проекту склала 580 млн гривень.

Планується, що експрес запустять до 1 грудня 2018 року.

Дістатися з "Борисполя" до вокзалу можна буде приблизно за півгодини, квиток коштуватиме 80 гривень.

Курсуватиме потяг з інтервалами від 30 хвилин у годину пік до 1,5 годин в інший час.

Копирайт изображения UZ.GOV.UA Image caption Схема лінії потягу до аеропорту відповідно до проекту

На відміну від попередніх проектів швидкісного експреса до "Борисполя", які не вдалося реалізувати, нинішній план "Укрзалізниці" передбачав будівництво лише чотирьох кілометрів додаткової залізничної колії.

Більшу частину шляху від вокзалу "Київ-Пасажирський" із зупинками на станціях "Видубичі" та "Дарниця" до термінала D аеропорту потяги їхатимуть коліями, що вже існують.

Попередня невдала спроба

Попередній проект планували реалізувати у часи президентства Віктора Януковича, і він мав назву "Повітряний експрес".

Проектом займалось державне агентство з інвестицій та управліннями національними проектами на чолі з Владиславом Каськівим.

Будівництво лінії мало розпочатись у жовтні 2012 року, а потяги мали поїхати вже у 2014 році. Спорудження мало тривати півтора року.

У тому проекті планували побудувати з нуля 16 кілометрів полотна, що в чотири рази більше, ніж у теперішньому проекті.

Копирайт изображения UZ.GOV.UA Image caption Чинний проект передбачав будівництво лише 4 км колії

Вартість проекту складала близько 372 мільйонів доларів, які мали отримати у вигляді кредиту в Китаї.

Тоді обіцяли, що весь маршрут потяг буде подолати за 30-35 хвилин, а вартість квитка мала складати 40-60 гривень.

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