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Міністерство фінансів США запровадило санкції проти трьох фізичних та дев'яти юридичних осіб через події в Україні та анексію Криму.

У зв`язку з серйозним порушенням прав людини санкції запроваджено проти двох осіб та однієї організації.

Обмежувальні заходи запровадили також проти восьми компаній та однієї особи, які несуть відповідальність за просування російських інтересів у Криму.

До санкційного списку увійшли громадяни України Олександр Басов та Андрій Сушко, які раніше служили в СБУ, а також російський генерал Володимир Зарицький.

Серед юридичних осіб до списку потрапили кримські санаторії "Ай-Петрі", "Дюльбер" та "Місхор", АТ "Кримтеплоелектроцентраль", компанії "Гарант-СВ", ТОВ "Керуюча компанія інфраструктурних проектів", ТОВ "Південний проект" (Санкт-Петербург), кримський курортний готель "Мрія" та "міністерство державної безпеки ЛНР".

Чому вони потрапили під санкції?

Олександр Васильович Басов, згідно з даними луганських ЗМІ, був високопосадовцем у Службі безпеки України. В так званій "ЛНР" він обіймає посаду заступника "міністра державної безпеки".

Його та "міністерство держбезпеки ЛНР" мінфін США звинувачує у серйозних порушеннях прав людини на території, що є "окупованою або контролюється Російською Федерацією".

Зокрема, як зазначено в заяві американського відомства, Басов займався утисками "Свідків Ієгови".

Андрій Володимирович Сушко, за повідомленнями українських ЗМІ, - колишній підполковник СБУ. Мінфін США вказує місцем його проживання Керч. Згідно з цими даними, Сушко раніше був старшим оперуповноваженим з особливо важливих справ у кримському управлінні СБУ.

Мінфін США називає Сушка офіцером ФСБ. Згідно з заявою відомства, його підозрюють у незаконному викраденні у 2017 році кримськотатарського активіста, який виступав проти російської окупації Криму. До того ж, Сушка підозрюють у незаконному викраденні електрошоку та побитті цього активіста, поки він перебував у полоні ФСБ.

Володимир Миколайович Зарицький - генерал-полковник. Як зазначено в повідомленні мінфіну США, він народився в селі Остани Житомирської області. З 2001 по 2010 роки очолював ракетні війська та артилерію РФ.

Як зазначено в заяві мінфіну США, Зарицький є засновником ТОВ "Керуюча компанія інфраструктурних проектів" (УКІП). Ця компанія будує п'ятизірковий готельний комплекс зі спа-центром неподалік від Ялти, як повідомляли російські ЗМІ.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Під санкції США потрапили кілька кримських санаторіїв

Санаторії "Ай-Петрі", "Дюльбер" та "Місхор", які перебували в державній власності України, "влада" анексованого Криму незаконно націоналізувала у 2014 році.

У 2018-му кримська "влада" без згоди України приватизувала та продала ці три готельних комплекси ТОВ "УКІП" за приблизно 24 млн. доларів, зазначає мінфін США.

До санкційного списку також внесли ТОВ "Південний проект", який мінфін США пов'язує з банком "Росія" та його найбільшим акціонером Юрієм Ковальчуком, який вже давно перебуває під американськими санкціями.

Наприкінці 2017 року "Південний проект" придбав 100% акцій кримського АТ "Завод шампанських вин" "Новий Світ", який теж перебуває під санкціями.

Копирайт изображения UKRINFORM Image caption Заводу шампанських вин "Новий світ", що перебував у державній власності України, виповнилося 140 років

"Продаж "Нового Світу" стала першою великою приватизацією колишньої української державної власності з часу анексію Криму Росією у 2014 році", - йдеться в заяві мінфіну США.

Серед тих, хто потрапив під санкції, опинився і курортний спа-готель "Мрія" в Ялті, що належить компанії "Гарант-СВ", якою володіє найбільший російський банк "Сбербанк".

Реакція України

Міністр закордонних справ Павло Клімкін привітав нові санкції США.

"Після Кримської декларації послідували Кримські санкції. Саме так. Послідовно і жорстко, словом і ділом", - зазначив міністр у Twitter.

Раніше у четвер, 8 листопада, про розширення санкційного списку повідомив спецпредставник США з України Курт Волкер.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Санкції анонсував спецпредставник США з України Курт Волкер

Він зазначив, що санкції стосуватимуться фізичних осіб та організацій, які брали участь у бізнес-проектах в анексованому Росією Криму або порушували права людини на півострові та в Донбасі.

Волкер також наголосив, що в тексті санкцій вперше буде зазначено, що відповідальність за те, що відбувається у так званих "республіках" на сході України лежить на Росії.

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