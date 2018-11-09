Пишеморазом: в Україні напишуть диктант єдності

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У п'ятницю в Україні пройде радіодиктант єдності, присвячений Дню української писемності й мови, який відзначають щороку 9 листопада.

Згідно з інформацією на сайті UA: Українське радіо, Перший канал якого транслюватиме радіодиктант, почнеться акція об 11 годині.

Вступна частина триватиме півгодини, безпосередньо радіодиктант почнеться об 11:30.

Офіційне гасло цьогорічного заходу — #пишеморазом. За словами організаторів, воно "підкреслює основну мету диктанту: єднання навколо мови".

"Радіодиктант - не просто засіб перевірити власну грамотність, а насамперед масштабний національний флешмоб", - повідомляє UA: Українське радіо.

Усі охочі можуть надіслати свої роботи на перевірку:

поштою на адресу вул. Хрещатик, 26, Київ - 1, 01001 із позначкою "Радіодиктант" (лист має бути надісланий того ж або наступного дня)

відсканувати або сфотографувати текст і впродовж 24 годин після закінчення акції надіслати електронною поштою на адресу rd@nrcu.gov.ua

11 листопада текст радіодиктанту оприлюднять на сайті UA: Українське радіо.

Організатори нагадують, що текст для радіодиктанту замовляють спеціально: у ньому немає авторських знаків чи суперечливих орфограм.

"Написати радіодиктант без помилок непросто", - йдеться в повідомленні.

Минулого року свої диктанти на перевірку надіслали майже 29 тисяч учасників, але жодної помилки не зробили лише 123.

Відомі діячі культури та медіа писатимуть диктант у червоному корпусі Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

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