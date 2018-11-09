Через бійку туристів з України літак здійснив вимушену посадку

Копирайт изображения Facebook/yanairofficial

Рейс авіакомпанії YanAir, який слідував за маршрутом Київ - Шарм-ель-Шейх, 8 листопада здійснив вимушену посадку в аеропорту Каїра через бійку пасажирів.

Про це повідомляється на сайті туроператору JoinUp!, клієнти якого летіли цим літаком.

Представник JoinUp! Маріанна Григораш сказала в коментарі BBC News Україна, що літак сів в іншому місті через агресивну поведінку пасажирів.

Винуватців забрала поліція, а решта туристів через деякий час змогли продовжити подорож літаком.

При цьому, коли літак здійснив посадку у Шарм-ель-Шейху, то в екіпажу вийшов льотний час.

"Відповідно до авіаційних норм, екіпаж не міг продовжувати політ, оскільки закінчився його льотний час", - повідомляє туроператор.

Пані Григораш пояснила, що за авіаційними правилами, екіпаж літака має право перебувати в повітрі тільки обмежений період часу, після чого має відпочити.

За її словами, час відпочинку екіпажу складає 8-9 годин, а оскільки той самий літак мав забрати туристів, які повертались до України, то через затримку їх довелось розмістити у готелі.

Туроператор на сайті заявляє, що туристів поселили в чотиризірковому готелі та надали харчування на час очікування.

У повідомленні JoinUp! говориться, що дана ситуація стала причиною затримок на більш ніж чотири години пов'язаних рейсів по ланцюжку: Київ - Хургада, Хургада - Львів, Львів - Хургада і Хургада - Київ.

Компанія пообіцяла, що туристи, які через інцидент втратили частину часу відпочинку, отримають фінансову компенсацію.

Водночас народний депутат від фракції "Самопоміч", голова підкомітету Верховної Ради з питань туризму, курортів та рекреації Анна Романова у Facebook написала, що причиною вимушеної посадки було те, що "бортпровідниця посварилась з деякими пасажирами".

Представник JoinUp! сказала, що не може прокоментувати це твердження, оскільки не була присутня на борту літака.

BBC News Україна звернулась до авіакомпанії YanAir з проханням про коментар.

Хочете отримувати головні новини у месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.