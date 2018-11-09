Троє українців стали чемпіонами світу з пауерліфтингу
Одразу троє українських спортсменів виграли "золото" на світовій першості з пауерліфтингу, яка зараз проходить у Швеції, повідомляє Міністерство молоді та спорту.
"Третій день чемпіонату світу з пауерліфтингу сміливо можна назвати "Днем українського гімну у Швеції", адже після нагородження кожного потоку змагань лунав лише він!", - кажуть в Національній федерації пауерліфтингу України.
Cеред жінок в категорії до 63 кілограмів перемогу здобула багаторазова чемпіонка світу Лариса Соловйова.
- 17-річна українка стала наймолодшою чемпіонкою світу в історії дзюдо
- Чотири українські тенісистки оновили власні рекорди у рейтингу
- Українка Світоліна обіграла першу ракетку світу
Вона також встановила новий світовий рекорд триборства — 643 кг (237,5 кг у присіданні зі штангою, 180,5 кг у жимі та 225 кг у тязі).
Ще один українець - Андрій Наньєв, - який змагався в ваговій категорії до 83 кг, виборов "золото" у тязі. У двох інших дисциплінах - присіданні і жимі - він взяв "бронзу".
Володимир Рисєв (категорія до 93 кг) встановив новий рекорд Європи у присіданні - 390 кг, а у жимі посів друге місце. Заключна спроба в тязі - 350 кг - принесла йому титул чемпіона світу.
Рисєв також встановив новий світовий рекорд у сумі триборства для своєї вагової категорії - 1025 кілограмів.
Соловйова, Наньєв і Рисєв - не єдині українці, що стали призерами змагань у Швеції.
Так, Микола Бараннік виборов срібну нагороду в категорії до 83 кілограмів, Тетяна Шопко - "бронзу" в категорії до 52 кг.
Владислав Чорний (категорія до 74 кілограмів) - так само посів третє місце у присіданні.
Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.