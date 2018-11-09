Троє українців стали чемпіонами світу з пауерліфтингу

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Одразу троє українських спортсменів виграли "золото" на світовій першості з пауерліфтингу, яка зараз проходить у Швеції, повідомляє Міністерство молоді та спорту.

"Третій день чемпіонату світу з пауерліфтингу сміливо можна назвати "Днем українського гімну у Швеції", адже після нагородження кожного потоку змагань лунав лише він!", - кажуть в Національній федерації пауерліфтингу України.

Cеред жінок в категорії до 63 кілограмів перемогу здобула багаторазова чемпіонка світу Лариса Соловйова.

Вона також встановила новий світовий рекорд триборства — 643 кг (237,5 кг у присіданні зі штангою, 180,5 кг у жимі та 225 кг у тязі).

Ще один українець - Андрій Наньєв, - який змагався в ваговій категорії до 83 кг, виборов "золото" у тязі. У двох інших дисциплінах - присіданні і жимі - він взяв "бронзу".

Володимир Рисєв (категорія до 93 кг) встановив новий рекорд Європи у присіданні - 390 кг, а у жимі посів друге місце. Заключна спроба в тязі - 350 кг - принесла йому титул чемпіона світу.

Рисєв також встановив новий світовий рекорд у сумі триборства для своєї вагової категорії - 1025 кілограмів.

Копирайт изображения Національна федерація пауерліфтингу

Соловйова, Наньєв і Рисєв - не єдині українці, що стали призерами змагань у Швеції.

Так, Микола Бараннік виборов срібну нагороду в категорії до 83 кілограмів, Тетяна Шопко - "бронзу" в категорії до 52 кг.

Владислав Чорний (категорія до 74 кілограмів) - так само посів третє місце у присіданні.

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