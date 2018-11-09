СБУ вже знає, хто виграє на виборах в "ДНР" і "ЛНР"

Копирайт изображения UKRINFORM

Голова СБУ Василь Грицак заявив, що його відомству вже відомі результати виборів у так званих "ДНР" і "ЛНР", які мають відбутися цієї неділі.

Українська сторона та західні країни вже назвали їх незаконними та такими, що порушують принципи, закладені в мінських домовленостях.

Росія ж виступила на захист виборів в "ДНР" і "ЛНР". А самі "республіки" кажуть, що вони "цілком відповідають міжнародному законодавству".

Що сказав Грицак

"Я відкрию маленьку таємницю, яка, можливо, сплутає комусь карти. Це оперативні дані: для перемоги Пушиліна у так званій ДНР вже намалювали 55%, Пасічника в ЛНР - 63%. Явку мають показати в 70%", - сказав пан Грицак під час брифінгу в СБУ.

"Ці бутафорські вибори - це російський спектакль, де режисерами, продюсерами і сценаристами виступають представники адміністрації президента РФ, а пересічні мешканці - це навіть не актори, а лише статисти. Так було у 2014 році, так відбудеться і у 2018 році", - додав голова Служби безпеки.

Він також зауважив, що Росія давно - ще до подій 2014 року - прагнула створити в Україні пояс нестабільних псевдореспублік. При цьому вона ніколи не розглядала їх як потенційно незалежні суб'єкти: єдина мета їхнього існування - дестабілізація ситуації в Україні.

"Саме для цього Росія сьогодні імітує процес вільного волевиявлення. Але всі переможці вже визначені, цифри вже намальовані в адміністрації президента Російської Федерації".

Вибори у так званих "ЛНР" та "ДНР" мають відбудутся 11 листопада - там обиратимуть "главу" та склад "народних рад".

Позиція України і Заходу

Представники української влади та міжнародної спільноти вже назвали майбутні вибори незаконними та такими, що порушують принципи, закладені в мінських домовленостях.

"Нинішні вибори є нікчемними. Вони не матимуть правових наслідків і ніколи не будуть визнані міжнародною спільнотою", - заявляв Петро Порошенко.

Копирайт изображения Яна Вікторова

Захід у питанні виборів в "ДНР" та "ЛНР" став на бік офіційного Києва. Вибори засудили та пообіцяли не визнати в Євросоюзі, США, ОБСЄ та Раді безпеки ООН.

Зокрема, в ОБСЄ запевнили, що проведення виборів "суперечить букві та духу мінських домовленостей".

Що кажуть в "ДНР", "ЛНР" і Росії?

Керівництво самопроголошених республік запевняє, що вибори "цілком відповідають міжнародному законодавству".

"В будь-якому випадку вибори в ДНР відбудуться, - заявив Денис Пушилін. - Вони будуть прозорими, відкритими, пройдуть за нашими законами і відповідно до конституції та всіх міжнародних норм і стандартів".

Росія вже виступила на захист виборів в "ДНР" і "ЛНР".

Зокрема, прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков зазначив, що вони "не суперечать мінським домовленостям".

"Якщо ви прочитаєте пункти мінських домовленостей, які передували цьому, то ви побачите, що багато мало бути виконано українською стороною, що не було виконано", - додав Пєсков.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram