Бойко та Рабінович створили спільну платформу до виборів

Копирайт изображения Facebook/vadim.rabinovich

Співголова фракції "Опозиційний блок" Юрій Бойко та лідер партії "За життя" Вадим Рабинович підписали угоду про створення "Опозиційної платформи - За життя".

Вони планують висунути єдиного кандидата в президенти.

"Ми сьогодні запрошуємо всі опозиційні сили до нашого об'єднання, щоб відновити в Україні мир, стабільність, порядок, припинити війну і зробити життя наших громадян щасливим", - заявив Бойко після підписання угоди.

Рабінович же повідомив, що нова платформа створена для об'єднання опозиційних сил.

"Є три пункти, за якими ми запрошуємо всіх. Перше - це встановлення миру в країні. Друге - це припинення економічного геноциду українського народу. І третє - створення незалежної нейтральної країни - Швейцарії у східній Європі", - сказав він.

В ефірі "112 Україна" Вадим Рабінович зазначив, що вже сьогодні "політрада запропонує єдиного кандидата", але ймовірної кандидатури не назвав, сказавши лише, що є й "кращі за нього".

Головною ж пан Рабіновіч вважає перемогу на парламентських виборах.

Бойко і Рабінович не назвали конкретну кількість депутатів "Опозиційного блоку", які увійдуть в об'єднання.

Вадим Рабінович пройшов до Верховної Ради у 2014 році по списку партії "Опозиційний блок", але у 2016 році вийшов зі складу партії, залишившись при цьому членом однойменної фракції.

Тоді рішення залишитись у фракції Рабінович пояснив тим, що у разі виходу з фракції "Опозиційного блоку" він втратить депутатський мандат.

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