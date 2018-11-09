Депутат Сергій Лещенко потрапив в ДТП: що сталося?
Депутат від Блоку Петра Порошенка Сергій Лещенко потрапив в дорожньо-транспортну пригоду в Києві.
Про це сам депутат повідомив у своєму Facebook.
"Друзі, зі мною сталося ДТП. Зупинився на узбіччі траси в дозволеному місці, коли в мій автомобіль врізалася вантажівка. Я стояв на "аварійці"", - написав Лещенко.
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За його словами, патрульна поліція, яка прибула на місце події, провини депутата в аварії не побачила.
Сам Лещенко не постраждав.
"З автомобілем трохи гірше. Судячи з усього, відновленню не підлягає. Моя помічниця, з якою ми їхали разом, поїхала в лікарню з підозрою на можливий струс мозку", - додав депутат.
За його словами, водій вантажівки, який в'їхав в авто, також живий і не отримав серйозних травм. Попри те, що, судячи з фото, вантажівка вилетіла на узбіччя.
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