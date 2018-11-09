Народжуваність у світі стрімко падає: науковці б'ють на сполох

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Дослідники виявили, що падіння народжуваності призвело до браку дітей в майже половині країн світу. Тобто в цих країнах недостатньо дітей, щоб підтримувати кількість населення.

Це відкриття дослідники назвали "величезним сюрпризом".

Така ситуація матиме серйозні наслідки для суспільств, де "бабусь і дідусів більше, ніж онуків".

Наскільки велике падіння?

Дослідження, опубліковане у виданні Lancet, вивчило тенденції в кожній країні світу з 1950 по 2017 рік.

У 1950 році жінки народжували в середньому 4,7 дітей за своє життя. За минулий рік показник народжуваності загалом знизився вдвічі до 2,4 дітей на одну жінку.

У той же час коливання народжуваності залежно від країни величезні.

Зокрема, рівень народжуваності в Нігері, на заході Африки, становить 7,1. Зате на середземноморському острові Кіпр жінки мають в середньому лише одну дитину.

У Великій Британії цей показник складає 1,7, як і в більшості країн Західної Європи.

Наскільки високою має бути народжуваність?

Щойно середній рівень народжуваності в країні падає нижче показника 2,1, населення починає скорочуватись.

Станом на 1950 рік жодна країна не мала таких проблем.

Людство досягнуло умовного вододілу, коли в половині країн рівень народжуваності більше не дозволяє підтримувати кількість населення, розповів ВВС професор Крістофер Мюррей, директор Інституту показників здоров'я та оцінювання в Університеті Вашингтона.

"Це дуже серйозний перехід, - каже він. - Це сюрприз навіть для таких людей, як я. Те, що в таку категорію потрапила половина країн світу, стане величезним сюрпризом для людей".

Про які країни йдеться?

Копирайт изображения Science Photo Library Image caption Рівень народжуваності в африканському Нігері складає 7,1

Економічно розвинені країни, включаючи більшість країн Європи, США, Південну Корею та Австралію, мають нижчі показники народжуваності.

Це не означає, що кількість населення цих країн падає. Принаймні, поки що. Адже чисельність населення це поєднання народжуваності, смертності та міграції.

"Скоро ми перейдемо до того моменту, коли суспільства боротимуться зі скороченням населення", - каже професор Мюррей.

Чому народжуваність падає?

Падіння народжуваності залежить не від кількості сперматозоїдів або від будь-яких інших речей, які, як правило, спадають на думку, коли йдеться про народжуваність.

Цей процес залежить від трьох ключових факторів:

Чим меншою є дитяча смертність, тим менше дітей народжують жінки

Більш вільний доступ до контрацепції

Більше жінок мають освіту та роботу

Багато в чому, зниження рівня народжуваності - це історія успіху.

Які наслідки це може мати?

Без міграції країни зіткнуться зі старінням і скороченням кількості населення.

Доктор Джордж Лісон, директор Оксфордського інституту старіння населення, вважає, що падіння народжуваності не має бути проблемою, якщо все суспільство пристосується до масових демографічних змін.

Він зазначає, що демографія впливає на кожен аспект життя.

"Все, що ми плануємо, залежить не лише від чисельності населення, але і від вікової структури. Це теж змінюється, тому, по суті, ми не розуміємо масштабів того, що відбувається", - каже дослідник.

Виходячи з того тренду, що склався, в майбутньому буде дуже мало дітей та дуже багато людей, старших 65 років, каже професор Мюррей.

"Я думаю, що Японія вже усвідомлює це, вони стикаються зі скороченням населення, але я не думаю, що це вдарить по багатьох країнах Заходу, тому що низьку народжуваність компенсує міграція", - пояснює дослідник.

У той же час він підкреслює - на глобальному рівні не існує міграційного розв'язання цієї проблеми.

Як щодо Китаю?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Китай також зіткнувся з демографічною проблемою попри те, що за останні півстоліття населення країни виросло втричі

З 1950 року у Китаї кількість населення серйозно зросла - з півмільярда до 1,4 мільярда людей.

Але ця країна також зіткнулася з проблемою рівня народжуваності, який в 2017 році склав всього лише 1,5.

Тож нещодавно Китай відмовився від своєї знаменитої політики: одна родина - одна дитина.

Народжуваність на рівні 2,1 необхідна розвиненим країнам, оскільки не всі діти доживають до дорослого віку. Крім того, хлопчики народжуються частіше, ніж дівчата.

Дослідження в Китаї показало, що на кожну сотню новонароджених дівчат народжується 117 хлопчиків, що "означає значну кількість абортів за статевою ознакою чи навіть дітовбивства дівчат".

Це означає, що має народжуватись ще більше дітей, щоб чисельність населення була стабільною.

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