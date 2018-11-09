Копирайт изображения Національна поліція Image caption Автобус виглядає так, нібито за кермом нікого немає

Нестандартний автобус від Нацполіції вирушає дорогами України в рамках проекту з безпеки дорожнього руху.

Автобус став частиною спільного соціального проекту "Керуй", який проводить Нацполіція та Консультативна місія ЄС.

Транспортний засіб обладнаний таким чином, щоб складалося враження ніби за кермом нікого немає.

Мета "автобуса-привида" - привернути увагу водіїв і пішоходів до безпеки дорожнього руху і закликати їх бути відповідальними, повідомили у департаменті комунікацій Нацполіції.

"Цей автобус подорожуватиме містами країни для того, щоб показати, що іноді водії бувають безвідповідальними. Якщо людина сіла за кермо або просто йде вздовж дороги, вона має думати про наслідки її дій. Ми вважаємо, що покарання, як то штрафи, мають бути останнім важелем впливу на водія", - наголосив заступник Голови Нацполіції Олександр Францевич.

"Надто багато водіїв в Україні зараз відсутні за кермом", - сказав заступник голови консультативної місії ЄС Фредрік Весслау.

Він розповів, що "автобус-привид" шукатиме тих, хто надихає інших бути кращими водіями.

"Автобус зупинятиметься в різних містах України, щоб зустрітись з "героями доріг" - простими українцями, які, завдяки відповідальному водінню, є справжнім прикладом для наслідування для кожного з нас", - розповів пан Весслау на церемонії відкриття автобусу.

Копирайт изображения Національна поліція

У поліції сподіваються, що нестандартний автобус допоможе підняти рівень правової свідомості водіїв.

"Тільки досягнувши необхідного рівня самодисципліни та відповідальності, ми зможемо й справді зробити максимальний крок вперед", - зазначив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Заступник Голови Нацполіції Олександр Францевич наголосив, що з початку року на дорогах України сталося більш ніж 122 тисячі ДТП, майже 20 тисяч з них - з постраждалими.

Хоча в порівнянні з минулим роком кількість ДТП зменшилася на 10%, ця проблема досі залишається пріоритетною для поліції, зазначив пан Францевич.

За допомогою проекту "Керуй!" у Нацполіції намагаються пояснити про важливість дотримуватися правил дорожнього руху для водіїв та пішоходів.

Копирайт изображения Національна поліція Image caption Очевидці розповідають, що вже бачили автобус-привид на вулицях Києва

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