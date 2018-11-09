Вимушена посадка літака з України в Єгипті: що насправді сталося?

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Рейс авіакомпанії YanAir, який летів за маршрутом Київ - Шарм-ель-Шейх, здійснив вимушену посадку в аеропорту Каїра.

Туроператор JoinUp!, клієнти якого летіли цим літаком, стверджує, що літак сів через бійку пасажирів.

Представниця туроператора Маріанна Григораш розповіла в коментарі BBC News Україна, що літак сів в іншому місті через агресивну поведінку пасажирів.

Однак пасажири рейсу стверджують, що бійки не було, а натомість агресивно поводився екіпаж літака.

Пояснення туроператора вони називають "обурливою брехнею".

"У нас не було бійки на борту. Не було навіть безладів. Було хамське ставлення екіпажу в цілому. Були погрози єгипетською в'язницею", - розповіла BBC News Україна одна з пасажирок рейсу Лариса, яка просила не називати її прізвище.

Пасажирка надала BBC News Україна докази, що дійсно летіла цим рейсом.

Що кажуть пасажири?

Лариса розповіла, що летіла до Шарм-ель-Шейха на архітектурний захід. Разом з нею на захід летіли близько 60 архітекторів та фахівців.

"У нас були люди, що випили, які ходили салоном і спілкувалися один з одним. Ніхто навіть голосу не підвищив. Стюардеси зробили два-три зауваження і, як зазвичай буває в таких випадках, народ поступово заспокоївся", - розповіла туристка.

Багато людей знали один одного, каже пасажирка: "Всі були раді і бурхливо спілкувалися. Звідси і масовість спілкування".

За її словами, всі пасажири дуже здивувалися, коли "через дві години після того, як все давно заспокоїлося", літак сів у Каїрі.

"До нас приходить поліція, а командир заявляє, що ми можемо виходити, якщо нам не подобається, і місць в єгипетських в'язницях на всіх вистачить", - розповідає Лариса.

Вона каже, що літак сів у Каїрі близько 17:15 в середу, 7 листопада. "Ми думали, що в Шармі і збиралися виходити", - каже пасажирка.

Приїхала поліція, яка почала перевіряти літак. Багаж вивантажили, і розбирати його довелося потім самим пасажирам, розповідає туристка.

Близько дев'ятої вечора літак вилетів у Шарм-ель-Шейх.

Копирайт изображения ФОТО НАДАНЕ ПАСАЖИРКОЮ ЛІТАКА Image caption Пасажирам довелося чекати в автобусі, поки поліція оглядала літак в аеропорту Каїра

"Екіпаж попросив вибачення за "вимушену затримку". В цілому, це все виглядало, як те, що всі "перепсихували", перелаялися, екіпаж викликав місцеву поліцію, сімох осіб зняли з рейсу і вони їхали у Шарм автобусом".

Сімох осіб, яких зняли з рейсу на вимогу екіпажу, незабаром відпустили. До ранку вони теж дісталися до Шарм-ель-Шейха, розповіла пасажирка.

Вона каже, що пасажири в Каїрі намагалися зв'язатися з туроператором, їм відповіли, що проблеми немає і потрібно чекати на рішення екіпажу. З авіакомпанією пасажирам зв'язатися не вдалося. Натомість вони змогли додзвонитися до українського консульства, але там сказали чекати, розповідає Лариса.

На сайті Flightradar24 зазначено, що рейс YE5015 Київ-Шарм-ель-Шейх був перенаправлений до Каїра і сів близько 17.30 у середу, 7 листопада.

Близько дев'ятої вечора того ж дня літак вилетів до Шарм-ель-Шейха і сів за 48 хвилин.

При цьому, згідно з записом траєкторії польоту, в районі Одеси літак нібито намагався розвернутися назад до Києва, але потім повернув знову в напрямку Єгипту.

Інші рейси з Києва до Шарм-ель-Шейха летять прямо.

Версія туроператора

Туроператор Join UP! повідомив, що літак здійснив вимушену посадку в аеропорту Каїра 8 листопада "через інцидент у зв'язку з бійкою пасажирів на борту".

Про це туроператору повідомила авіакомпанія, як зазначено на сайті Join UP!.

При цьому, коли літак здійснив посадку у Шарм-ель-Шейху, то в екіпажу вийшов льотний час.

"Відповідно до авіаційних норм, екіпаж не міг продовжувати політ ", - повідомив туроператор.

Представниця туроператора Маріанна Григораш пояснила, що за авіаційними правилами, екіпаж літака має право перебувати в повітрі тільки обмежений період часу, після чого має відпочити протягом 8-9 годин.

За її словами, оскільки той самий літак мав забрати з Єгипту туристів, які повертались до України, то через затримку їх довелось розмістити в готелі.

Туроператор на сайті заявляє, що туристів поселили в чотиризірковому готелі та надали харчування на час очікування.

У повідомленні JoinUp! зазначено, що ситуація стала причиною затримок на більш ніж чотири години пов'язаних рейсів по ланцюжку: Київ - Хургада, Хургада - Львів, Львів - Хургада і Хургада - Київ.

Компанія пообіцяла, що туристи, які через інцидент втратили частину часу відпочинку, отримають фінансову компенсацію.

BBC News Україна звернулась до авіакомпанії YanAir з проханням про коментар, але поки що не отримала відповіді.

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