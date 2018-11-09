Лісові пожежі в Каліфорнії: 5 загиблих і 150 тисяч евакуйованих

Копирайт изображения REUTERS Image caption Пожежа за одну ніч знищила будинки в містечку Таусенд Оукс

Щонайменше п'ятеро людей загинули і понад 150 тисяч було евакуйовано через дві великі лісові пожежі в американському штаті Каліфорнія, повідомляє місцева влада.

На захід від Лос-Анджелеса вогонь перекинувся через шосе і тепер загрожує районам на узбережжі, зокрема в Малібу.

П'ятьох жертв знайшли в автомобілях в місті, знищеному вогнем неподалік від Сакраменто.

Обидві пожежі швидко рухаються завдяки сильному вітру.

Перша пожежа

Перша пожежа розгорілася біля містечка Таусенд Оукс, в якому нападник застрелив цього тижня 12 людей.

Через вогонь евакуювали 75 тисяч будинків.

Влада віддала наказ про евакуацію жителям ще кількох міст на цій території.

Зокрема вогонь підбирається до міст Калабасас та Малібу, де проживає багато знаменитостей.

Деякі з зірок пишуть про це у соцмережах.

Зокрема Кім Кардаш'ян закликала людей в Instagram "молитися за Калабасас".

"Щойно приземлилася і мала одну годину, щоб спакуватися і евакуювати наш будинок. Молюся, щоб всі були в безпеці", - написала телезірка.

Її чоловік Каньє Вест написав у Twitter, що з їхньою родиною все добре.

Image caption Дим від лісової пожежі у п'ятницю, 9 листопада, було видно з району Голлівуд у Лос-Анджелесі

Пожежа на півночі Каліфорнії

Ще одна пожежа площею у 8100 гектарів розпочалася в четвер біля містечка Кемп-Крік.

Вогонь спустошив місто Парадайз. Там загинуло щонайменше п'ятеро людей.

Місцеві правоохоронці повідомили, що люди згоріли у своїх автівках до стану, в якому їх важко ідентифікувати.

Вогонь несе на захід вітер зі швидкістю 56 км/год, кажуть у пожежній службі.

Пожежні розпорядилися про евакуацію деяких районів міста Чіко, де мешкає 93 тисячі людей.

Тисячі людей евакуювали з міста Парадайз, населення якого становить 26 тис. людей.

"Нічого не лишилося", - розповів речник державної лісової служби Скотт Маклін.

Копирайт изображения AFP Image caption Пожежа знищила місто Парадайз, повідомила місцева влада

Через аварії дороги з міста виявилися заблокованими. Люди кидали машини і тікали пішки, з дітьми та домашніми тваринами на руках, повідомляє Reuters з посиланням на місцевих чиновників.

Рятувальникам довелося розчищати собі дорогу бульдозером, аби прибрати покинуті автомобілі і дістатися до шпиталю, який охопив вогонь.

Копирайт изображения AFP/GETTY Image caption Пацієнтів евакуювали з лікарні в місті Парадайз, яка потім згоріла вщент

Загалом у Каліфорнії наразі вирують 16 пожеж. Влада розповсюдила для більшої частини Каліфорнії попередження "червоного рівня" загрози.

У цьому регіоні з 2017 року час від часу стаються великі лісові пожежі.

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